Hoogtepunten Kopenhagen Fashion Week Herfst/Winter 20/21

Trendstop biedt lezers van FashionUnited inzicht in de FW20-21 editie van Kopenhagen Fashion Week.

Kopenhagen Fashion Week opende de Herfst/Winter 2020-21 editie met haar Sustainability Action Plan. Het doel van de tweejarige strategie is tweeledig, niet alleen ontwikkeld om Kopenhagen Fashion Week zelf afvalvrij te maken voor 2022, maar ook om branchebrede hervormingen door te voeren die milieueffecten moeten reduceren door ontwerpers te ondersteunen via toegang tot alternatieve milieuvriendelijke middelen. Zo kunnen ze compenseren voor de koolstofemissies van hun internationale gasten te compenseren. Vanaf 2023 zullen merken moeten voldoen aan een reeks duurzaamheidsnormen om te mogen exposeren. Met het uitgebreide mondiale modeshow verslag van Trendstop en de bijbehorende beelden krijgt u de nieuwste Fashion Week updates waarin de commerciële waarde en levensduur van iedere trend wordt beoordeeld, waardoor u de beste beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie belangrijke trends die tevoorschijn kwamen tijdens de top shows van Kopenhagen Fashion Week. De focus ligt op buitenthema’s in The Great Outdoors, en in de The Puffa Rework wordt het kenmerkende bovenkledingstuk nieuw leven ingeblazen. Soft and Supple Leathers introduceert een onontbeerlijk materiaal voor het seizoen dat bepalend zal zijn voor de confectie-, schoenen- en accessoire categorieën.

The Puffa Rework

Klassieke knusse winter pofjassen krijgen een vrouwelijke draai met snitten die het vrouwenfiguur flatteren. Silhouetten blijven volumineus maar zijn lichter qua gewicht voor een zweverig effect of ingesnoerd om een wespentaille te creëren. Matte afwerkingen, oneven zomen, reliëfdrukken van kant en kragen met franjes introduceren een meisjesachtig contrast aan de buitensport esthetiek.

The Great Outdoors

Een terugkeer naar de natuur en het trotseren van de elementen vormde de inspiratie voor een reeks verheven bovenkleding opties en styling voor koude temperaturen. Door Expeditie Buiten geïnspireerde bedrukte breiwerken en regenjassen worden gecombineerd met bijpassende slaapmatjes, wollen mutsen, bungeekoord afwerkingen en rubberen hoedjes. Het thema wordt doorgevoerd in schoenen, waarin veel ontwerpers hun collecties combineerden met Wellington-achtige hoge laarzen.

Soft and Supple Leathers

Leer, een belangrijk materiaal voor FW20-21, komt veelvuldig voor in de collecties in Kopenhagen. Soepele, lichte, ongevoerde huiden creëren vrouwelijke silhouetten die het figuur volgen of volume toevoegen door middel van zachte ruches of pofmouwen. Subtiel gepoetste glans versterkt de luxe uitstraling van strak gesneden jurken met onverwachte contrastelementen in de vorm van leren accessoires in felle kleuren of details bestaand uit gemengde stoffen.

