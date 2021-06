Hoogtepunten: LFW Voorjaar/Zomer 2022

Trendstop London Fashion Week Overzicht

London Fashion Week Voorjaar/Zomer 2022 stond in het teken van uniseksmode met genderneutrale heren- en damescollecties, gelivestreamed via het digitale platform van het evenement. Onder de gevestigde namen die in het DiscoveryLAB hun werk presenteerden via video, lookbooks of modeshows, bevonden zich ook tal van opkomende merken en ontwerpers met een immersieve belevenis die de creatieve branches van mode, kunst, fotografie en performance samenbracht.

Ahluwalia

In een gezamenlijke collectie voor heren en dames onderzocht de ‘Parts of me’ collectie en video van Priya Ahluwalia het vakmanschap en symbolisme van Afro-Caribisch haar. Gevlochten naden, geborduurde lappen en gevlochten, grafische motieven verfraaiden kenmerkende herenpakken, denim en sportkleding en door de clubcultuur geïnspireerde jurken voor vrouwen. Vintage jaren zestig en zeventig invloeden zagen we in het aardse kleurenpalet en vintage stoffen uit overschotten. De collectie werd gecombineerd met tassen uit een samenwerking met Mulberry, en aangepaste Grenson brogues.

Bethany Williams

Bethany Williams geeft in haar collecties prioriteit aan gemeenschap en werkt nog steeds samen met het Londense Magpie Project dat gezinnen steunt die in financiële moeilijkheid verkeren. Williams breidde haar populaire lijn dekenjassen van vorig seizoen uit en haar toeleveringsketen integreerde sociale projecten door heel het Verenigd Koninkrijk en Europa. Met gebruik van de afvalstalen van garenproducenten creëerde zij haar samengestikte breisels; de impact van ieder aspect van productie, van knopen tot naaiwerk, wordt beschouwd als sociaal gunstig voor iedereen.

Qasimi

De uniseks collectie van Qasimi werd beïnvloed door architecturale lijnen uit de Islam en het Brutalisme, uitgevoerd in een palet dat gebruik maakte van de levendige kleuren uit het Indiase subcontinent. Halslijnen en gewaadachtige silhouetten herinnerden aan traditionele Midden-Oosterse kledij, afgewerkt met druktechnieken zoals ikat, strepen in verschillende richtingen en kleurverloop. Tot de mix van moderne technische stoffen en traditionele ambachttechnieken behoorden ook safeefah-weefsels en macramé gemengd met mesh, en gympen en sandalen afgewerkt met felgekleurd, gevlochten biezen.

