Hoogtepunten: Milaan Fashion Week Voorjaar/Zomer 2022

Milaan zette optimistische, positieve energie weer op de modekaart, terwijl ontwerpers met plezier terugkeerden naar de catwalk. Podiumkunst en digitale inspanningen transformeerden presentaties in onmisbare evenementen, maar de collecties bleven met beide benen op de grond. Het draaide om draagbaarheid en bruikbaarheid, maar zonder het plezier dat mode kan bezorgen uit het oog te verliezen, terwijl ambachtelijke accenten en vintage verwijzingen ervoor zorgden dat de ambitieuze luxe waar Milaan om bekend staat standhield.

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een kijkje in de Voorjaar Zomer 2022-editie van Milaan Fashion Week.

Prada

Twee shows, die tegelijkertijd en naast elkaar plaatsvonden, luidden de eerste fysieke samenwerking van Miuccia Prada en Raf Simons in. Via een live feed konden toeschouwers in Milaan en Shanghai toekijken hoe Prada en Simons vrouwelijkheid op moderne wijze interpreteerden, met een mix van historische verwijzingen en kenmerken van klassieke damesmode, zoals bh-cups en korsetten, opnieuw bedacht op een uiterst hedendaagse manier. Korte lengtes, slanke lijnen en contrasterende harde en zachte stoffencombinaties, boden een moderne blik op vrouwelijkheid.

Jil Sander

Het Jil Sander-duo, Lucie en Luke Meier, onderzochten waarom we mode kopen en welke emotionele en persoonlijke motivaties achter een aankoop schuilen. Dankzij dit onderzoek was de collectie doordrenkt met werkelijke verbondenheid en herkenbaarheid voor de doelgroep. Losvallende denim, ruimvallende, oversized snitten, en schoenen met lage hakken voelde heerlijk draagbaar voor klanten op zoek naar stijl en comfort. Speelsheid zag men terug in het kleurenpalet, waaronder pasteltinten, vleugjes dierenprint en borduurwerk met lovertjes, waarmee het hernieuwde optimisme onder consumenten weerspiegeld werd.

Marni

Onder leiding van Francesco Risso kleedde het Marni team niet alleen hun modellen maar ook hun publiek, in een levendige presentatie met geüpcyclede katoensoorten met hand geschilderde vlakken, kinderlijke geborduurde madeliefjes en opvallende primaire kleuren. Teleurgesteld door alle digitale activiteiten maakte Risso van de fysieke catwalk een waar evenement door gebruik te maken van zangers, dichters en een koor. De strepen en madeliefjes verwezen naar een nieuw begin en veerkracht, terwijl alledaagse poncho’s, vesten, kaftans en lange T-shirtjurken een handgemaakte, ambachtelijke draai kregen.

