Hoogtepunten Pre-Fall 2020 Trends

Trendstop biedt lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijkste damesmode trends die voortkomen uit het Pre-Fall 2020 seizoen.

De catwalkexperts van Trendstop presenteren de essentiële trends uit de Pre-Fall SS20 showevenementen en presentaties die in de mondiale modesteden gehouden worden. De Pre-Fall collecties zijn een vroege indicator voor de trends die zich gedurende de komende FW20-21 Fashion weeks zullen ontwikkelen en verkennen de verschillende aspecten van vrouwelijkheid, bieden nieuwe definities van vrouwelijkheid en benaderen de traditionele modecodes op een gedeconstrueerde/gereconstrueerde manier.

Ons uitgebreide, mondiale catwalkverslag en de bijbehorende beelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van ieder trend, op basis waarvan u de beste beslissingen kunt maken.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie belangrijke nieuwe trends in de damesmode, in 2020 en daarna. Ontwerpers spelen met proporties van klassieke damesmode, met grote nadruk op de vrouwelijke vorm in Feminine Irony of met de introductie van jongensachtige vormen in Girls will be boys. In Deconstructed Utility worden praktische kledingstukken opgewaardeerd met een high-fashion look.

Feminine Irony

Vrouwelijke silhouetten worden voor Pre-Fall versterkt met overdreven, volumineuze proporties en ultratransparante stoffen. Pofmouwen en extra brede schouders creëren frisse nieuwe vormen met invloeden uit avondkleding die hun opwachting maken in statement stukken voor overdag. Structuren uit de couture en luxe stoffen worden uitgevoerd in jeugdige levendige kleuren.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Valentino, Givenchy, Fendi, allen Pre-Fall 2020

Girls Will Be Boys

Pre-Fall benadert de toegesneden ‘van de jongens geleende’ esthetiek van voorgaande seizoenen op een andere manier, met een tomboy-look. Een samensmelting van een genderloze manier van kleden en de populaire sport/street beweging met wijde, grote silhouetten en langere lijnen als kenmerken van de look. Bermudabroeken met wijde pijpen en spencers zijn uitgevoerd in grove breisels en fors leer voor seizoenloze draagbaarheid.

Images courtesy of Trendstop, left to right: Bassike, Ganni, Nomia, all Pre Fall 2020

Deconstructed Utility

Utilitaire looks worden gedemonteerd en opnieuw in elkaar gezet met nieuwe vrouwelijke vormen. De minimalistische esthetiek wordt interessanter dankzij de slimme deconstructie/reconstructie technieken en sluitingen die het silhouet veranderen en eenvoudige utilitaire basisstukken transformeren. Pittige kleuraccenten en totaal bedekkende patronen introduceren verdere modieuze elementen aan sobere ontwerpen.

Images courtesy of Trendstop, left to right: Bottega Veneta, 3.1 Phillip Lim, Rosetta Getty, all Pre Fall 2020

