Hoogtepunten SS21 Mannenmode Fashion Week

In een zeer ongebruikelijk seizoen, wisten de internationale Fashion Weeks toch nog heel wat designercollecties te presenteren aan een uitgebreid wereldwijd publiek. Deze uitdagende maar spannende tijd voor ontwerpers kenmerkte zich door nieuwe manieren van experimenteren en verkenning van nieuwe opzetten en concepten, om zo de weg vrij te maken voor een hybride digitale/fysieke toekomst.

Dior Homme

In een synergie tussen kunst en mode bracht de ‘Portrait of an Artist’ collectie van Dior de talenten van ontwerpster Kim Jones samen met die van de Ghanese kunstenaar Amoako Boafo. De textielafbeeldingen en kenmerkende dikke vingerverfstreken van Boafo’s Afrikaanse portretten lieten zich goed vertalen naar de prints en borduursels van Jones. De mannenmodecollectie was doordrenkt met een ‘kunst in beweging’ esthetiek, waarbij de geschilderde figuren van Boafo’s kunstwerken tot leven kwamen op de modellen.

Prada

Voor Multiple Views SS21 (De Show Die Nooit Tot Stand Kwam) van Prada, verving het merk de traditionele enkele catwalk met een digitale show die verschillende weergaven van de collectie presenteerde. Vijf kunstenaars en imagomakers, Terence Nance, Joanna Piotrowska, Martine Syms, Juergen Teller en Willy Vanderperre, gaven ieder een eigen draai aan de collectie; met deze opzet werd het merk – en mode – op creatieve manier weergegeven.

Celine

Ervaren ontwerper Hedi Slimane heeft vaak de jeugdcultuur en de muziekwereld als inspiratie gebruikt maar inmiddels is hij beter bekend om de strakke snit van zijn zwarte jurken. Voor de Voorjaar Zomer 2021 mannenmodeshow koos hij echter voor een verassend jeugdige aanpak. Met de titel ‘The Dancing Kid’ ging Slimane voor een nonchalante benadering waarbij hij de oude kritieken over eenzijdigheid die hem sinds zijn tijd bij Dior Homme, Saint Laurent, en eerste keer bij Celine achtervolgden, achter zich liet. De collectie was een hommage aan de TikTok generatie, E-boys, skaters en de massa jeugdbeweging die tijdens de lockdown opkwam; de samengeraapte, ongekunstelde esthetiek vond weerklank bij de behoefte van de post-corona consument aan soepelere en meer nonchalante silhouetten.

