Hoogtepunten uit Kopenhagen Fashion Week SS21

Kopenhagen presenteerde een hybride modeweek waarbij het digitale met het fysieke werd samengevoegd, met 72 uur modegenot, zowel fysiek als online. Het evenement werd voor een breder internationaal publiek geopend met een mix van klassieke modeshows, videopresentaties en lezingen van vooraanstaande industrie-experts.

Trendstop geeft lezers van FashionUnited inzicht in de belangrijkste collecties uit de Voorjaar-Zomer 2021 editie van Kopenhagen Fashion Week.

Ganni

De gebruikelijke modeshow van Ganni werd vervangen door een immersief 5-delig multimedia-evenement. Een collectievideo werd vergezeld door een Ganni KIOSK gemaakt van geüpcyclede goederen en een collectie huurbare kledingstukken geproduceerd in samenwerking met Levi’s. In een tentoonstellingsruimte creëerde kunstenares Rosie Marks kartonnen figuren van de influencer-fans van het merk, terwijl Hayley Blomquist een gebreide installatie maakte van hergebruikt denim van zowel Ganni en Levi’s.

Rains

De presentatie van de SS21 collectie van Rain, “Never Lost” genaamd, werd gehouden in een backstageruimte van Fashion Week, de tijdelijke ruimte tussen de catwalk en de wereld daarbuiten. Tussen het weelderige groen verwezen ultra-hedendaagse regenkledij silhouetten naar de problemen waarmee de branche en de wereld in het huidige klimaat kampt en hoe de toekomst van mode hierdoor beïnvloed wordt.

Stine Goya

Stine Goya vermeed ook een traditionele modeshow en koos voor een House of Goya filmpresentatie die in haar kantoor was opgenomen. De ontwerpster maakte zich hard voor verandering door een kleinere collectie te maken met, naar verhouding, meer duurzame stoffen, terwijl de vreugdevolle kleuren en prints in de gehele collectie Goya’s inzet voor hoop en empowerment weerspiegelden.

