Hoogtepunten van Kopenhagen Fashion Week SS22

Ontwerpers van de SS22-collecties die in Kopenhagen gepresenteerd werden, pakten belangrijke speerpunten waarmee de modebranche geconfronteerd wordt op een rustige, ingetogen maar toch impactvolle manier aan. Duurzaamheid stond bovenaan de agenda, met collectiethema’s die klimaatverandering becommentarieerden terwijl ontwerpers naar manieren zochten om hun koolstofvoetafdruk te beperken met kleinere collecties waarin gerecyclede en natuurlijke materialen waren verwerkt. Levensduur was ook onderwerp van gesprek met een grotere nadruk op het maximaliseren van draagbaarheid en bruikbaarheid van mooie stukken die een leven lang meegaan.

By Malene Birger

Met een vermenging van kenmerkend minimalisme en subtiele bohemien invloeden, bood de SS22-collectie van Malene Birger een doordachte selectie vloeiende, lome silhouetten uitgevoerd in kalmerende tinten en natuurlijke textuur. Net als de behaaglijke collectie van afgelopen seizoen, draaide het nu weer om tactiliteit. Ruw en onafgewerkt ontmoetten hier glad en soepel met sculpturale leersoorten gelaagd met raffia en linnen in een rustgevend palet van beige, crème en roest.

Rodebjer

Mode voor het echte leven buiten de lockdown om vormde het uitgangspunt van de collectie van Carin Rodebjer. Zachte waterverfprints, motieven en superzachte texturen werden gepaard met militaire details en stevig leer voor een subtiele utilitaire bruikbaarheid. Duurzaamheid stond hier ook voorop, met bikerjacks gemaakt van gerecycled leer en het hergebruik van oude materialen en ontwerpen van voorgaande collecties.

Rains

Het buitenkledingmerk bedacht een nieuwe manier om een modeshow te presenteren voor SS22 met een audiovisueel concept gefilmd op de straten van Kopenhagen. ‘Come Rain, Come Shine’ onderzocht de onvoorspelbaarheid van het klimaat, een relevante boodschap voor de tijd waarin wij leven, en hoe de weerbarstigheid van het klimaat ook een metafoor is voor het leven. Buitenkleding en confectie waren lichtgewicht, geschikt voor de transitie tussen verschillende weersomstandigheden, en vergezeld van tassen en accessoires in de kenmerkende waterbestendige materialen van het merk.

