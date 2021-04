House of Denim / Jean School - Beroepsonderwijs Gaat Door

Ook in tijden van Coronamaatregelen en geen stages…. Wat een tijd om student te zijn... je zult maar jong zijn en een vak willen leren… Gelukkig kan het vakonderwijs in Denim City gewoon doorgaan. Ook gedurende lockdown’s worden hier lessen gegeven in denim, design, duurzaamheid en innovatie.

Niet alleen de studenten van ROCvA Jean School werken gestaag aan hun vak, carrière of diploma. Dankzij snel handelen heeft Stichting House of Denim een gecondenseerd programma ontwikkeld waarin alle stappen van research tot ontwerp, realisatie en marketing in praktijk aan bod komen. De colleges worden gegeven door de meester vaklui van House of Denim en ondersteund door ons internationale partnernetwerk.

Naast fysieke les in Denim City is er ook een online programma met een focus op denim en duurzaamheid. Inmiddels zijn ook andere ROC’s en verschillende HBO’s en Universiteiten aangehaakt op deze - al zeggen we het zelf - uitstekende vervanging van de stageperiode of verdieping van reguliere mode programma’s. Graag delen we onze kennis met nog meer ambitieuze opleidingen.

Interesse in een denim course van 1-10 weken? Neem dan contact op met de innovatiecampus voor jeans in de Amsterdamse Hallen. Stichting House of Denim mariette@houseofdenim.org