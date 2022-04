House of Denim x Jean School lanceert collectie met de Lycra Company

House of Denim x Jean School hebben in samenwerking met de Lycra Company en zeven denim fabrikanten een nieuwe collectie uitgebracht waarin de toekomst van stretch denim centraal staat, dat blijkt uit een persbericht van de Kingpins Show. Onder de naam ‘’Stretch Yourself’’ zal de uit veertien designs bestaande collectie door middel van een exhibitie worden gelanceerd tijdens de denim beurs Kingpins in Amsterdam, op 20 en 21 april. Hierna zal de collectie tot 31 juni te zien zijn in Denim City in Amsterdam. Ook zullen de gebruikte stoffen bij Denim City beschikbaar zijn als samples en voor ontwerp.

Bij het ontwerp van de collectie lag de focus op het gebruik van de meest duurzame en innovatieve stretch denim stoffen van het moment. Zeven verschillende progressieve denim fabrikanten stuurden hiervoor hun stoffen op: Calik Denim, Bossa Denim, Orta uit Turkije; Naveena Denim Mills en Soorty Enterprises, Pakistan; DNM Denim, Egypte; en Advance Denim, China. De Lycra Company deelde voor de gelegenheid innovatieve technologieën om denim materiaal op duurzamere wijze stretch te bieden.

Mariette Hoitink, medeoprichter van House of Denim, deelde in het persbericht over de collectie: ‘’de naam Stretch Yourself pas helemaal (...) de studenten hebben een onverwachte draai weten te geven aan stretch denim; het gehele project reflecteert inclusie en creativiteit.’’

Stretch Yourself Collectie via House of Denim x Jean School, @sirconrads

