Hulpbronnen voor mentale gezondheid in Nederland

Mentale gezondheidsproblemen is een onderwerp dat in elke industrie bespreekbaar zou moeten zijn, zo ook in de mode-industrie. Om onder andere die redenen is het belangrijk dat er genoeg aandacht wordt geschonken aan dit onderwerp.

In pogingen om mentale gezondheidsproblemen te reguleren, hebben sommige bedrijven en retailorganisaties initiatieven voor hun werknemers gelanceerd. Veel retailers weten echter niet welke middelen voor hen beschikbaar zijn en waar ze hulp kunnen krijgen, als hun bedrijf geen eigen programma voor mentaal welzijn aanbiedt. Het onderstaande overzicht licht enkele van de meer aanwezige hulpbronnen uit.

Bronnen

RijksoverheidMentaal vitaal

Trimbos instituut

Mind Korrelatie

Dit is geen uitputtende lijst, er zijn natuurlijk nog veel meer hulpmiddelen. Werken aan een betere mentale gezondheid is nooit gemakkelijk, en daarom is het belangrijk een manier te vinden die voor u werkt. Als voortdurende hulp, zoals therapie, u behulpzaam lijkt, maak dan een afspraak met uw huisarts, of kijk op websites online. Het belangrijkste is dat de eerste stap gezet wordt.