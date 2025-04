FW25 catwalk trend: Oversized truien bieden speelse proporties

Het spelen met proporties was een belangrijke trend op de FW25-catwalk, waarbij veel ontwerpers oversized silhouetten lieten zien, waaronder truien. Het is een comfortabele stijl voor consumenten om te omarmen in onzekere tijden. De knusse maar chique uitstraling biedt een Scandinavische hygge-attitude. Hier zijn tien van de beste.

Acne Studios: ontwerper, Jonny Johansson

Alainpaul

Anteprima

Etro: ontwerper, Marco De Vincenzo

Véronique Leroy

Moschino: ontwerper, Adrian Appiolaza

Philipp Plein

Romeo Hunter

Simkhai

Look 66: een mohair trui met een Noords patroon in beige- en grijstinten. De mouwen hadden een pofdetail.Look 47: een katoenen tricot trui in tarwekleurige tinten had danspanty's geknoopt in oversized steken.Look 23: een mohair trui met een ronde hals en raglanmouwen had een fair isle-patroon in paars en grijs.Look 66: een oversized tricot trui met ronde hals en een ingewikkeld okerkleurig, groen en bruin paisley intarsia-patroon. J. SalinasLook 41: een donkerrode oversized trui in een kabelgebreide uitvoering met ruches.Look 53: een zwart-crème intarsia cropped tricot trui met oversized gemêleerde gebreide col, zoom en manchetten.Look 28: een trui met een Noords sneeuwvlokpatroon met blauwgroene, bordeauxrode en okerkleurige elementen op een felroze achtergrond.Look 59: een roze-witte trui met ronde hals met een grillige decoratie en een blauw zigzagpatroon.Look 22: een crèmekleurige kabelgebreide trui met ronde hals onder een tweede laag met een brede zwart-witte rand.Look 29: een witte kabelgebreide trui met een col en rafelige manchetten en zoom.