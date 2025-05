FW25-trend: Leer in frisse kleuren en speelse vormen

Leer is een belangrijk materiaal voor het FW-seizoen van 2025. Zwart leer is al lange tijd de gouden standaard voor de winkelcollecties in oktober/november. Dit seizoen hebben de ontwerpers echter gekozen voor kleuren die variëren van bruin tot olijfgroene tinten. Voor het seizoen FW25 zijn de belangrijkste silhouetten een afwisseling van grote en kleine vormen. Opvallend op de catwalks zijn speelse silhouetten en variaties in kleur die samen het ontwerp interessant maken.

Saint Laurent

Credits: Saint Laurent FW25/©Launchmetrics/spotlight

Coach

Credits: Coach FW25/©Launchmetrics/spotlight

Gabriela Hearst

Credits: Gabriela Hearst FW25/©Launchmetrics/spotlight

Michael Kors

Credits: Michael Kors FW25/©Launchmetrics/spotlight

Luar

Credits: Luar FW25/©Launchmetrics/spotlight

Ralph Lauren

Credits: Ralph Lauren FW25/©Launchmetrics/spotlight

Sacai

Credits: Sacai FW25/©Launchmetrics/spotlight

Victoria Beckham

Credits: Victoria Beckham FW25/©Launchmetrics/spotlight

Christian Wijnants

Credits: Wijnants FW25/©Launchmetrics/spotlight

Zimmermann

Credits: Zimmermann FW25/©Launchmetrics/spotlight

Anthony Vaccarello toont bij Saint Laurent een lange, bruine jas met brede schouders, een oranje schärpengordel en olijfgroene boorden over een lichtbruine leren rok.Bij Coach was een korte, verwassen, bruine leren pilotenjas te zien met een riemkraag, zakken in de stijl van de jaren '70 en brede ribboorden aan de mouwen en taille, die werd gecombineerd met laaghangende, lichtbruine jeans en een lichtbruine suède riem.Gabriela Hearst zette een lichtbruin overhemd met verdekte knoopsluiting en een bijpassende smalle rok onder een bruine bontjas in scène.Michael Kors toonde een bruine, geperste leren tuniek met V-hals en ellebooglange mouwen, met daarbij lange, bruine leren handschoenen en een grijze stoffen broek.Raul Lopez presenteerde voor Luar een donkerbruine, korte leren motorjas met inzetstukken van gespleten kalfsleer en ritssluitingdetails. Deze werd gestyled over een donkerbruine wikkel top en een wijde satijnen rok.Ralph Lauren toonde een bruine leren broek met plooien, die in bruine leren laarzen was gestopt, en een bruine pointelle-col onder een lange bontjas.Sacai stuurde een lichtbruine leren jas met een behandelde oppervlakte en trenchcoatdetails, evenals een bijpassende wikkelrok de catwalk op.Bij Victoria Beckham was een taupekleurige leren jas in driekwartlengte te zien met een schärpengordel, verdekte knoopsluiting, hoge kraag en klepzakken. Deze werd getoond met zwarte, transparante overknee-kousen.Christian Wijnants presenteerde een bruine leren broek met plooien en een olijfgroene top van gewalkte wol met sjaalkraag.Een korte, olijfgroene leren cape met mock-col en een bijpassende broek in haremstijl met riem en gespen aan de boorden was te zien bij Zimmermann.