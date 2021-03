In beeld: de Diesel x Diesel capsule collectie van Glenn Martens en Renzo Rosso

Het is het eerste product van de samenwerking tussen de creatief directeur Glenn Martens en oprichter van Diesel, Renzo Rosso: de Diesel x Diesel capsule collectie. De collectie bevat items die een samensmelting zijn van archieven van het modehuis met de trends van vandaag, aldus het persbericht van het Italiaanse label.

De capsule collectie bestaat uit 24 items, geselecteerd uit duizenden kledingstukken. Een eyecatcher van de collectie is het college jacket, met verouderd leer, maar daarentegen een nieuw Diesel-logo op de rug. Ook de jacquardjas van katoen, leer en wol uit de late jaren tachtig is in een nieuw jasje gestoken. De denim kledingstukken zijn gebaseerd op loszittende "eighties"-jeans, gedecoreerd met patches en andere leren details. Daarnaast is er een korte reeks van hoodies, mini-rokjes en shirts. Diesel X Diesel wordt vergezeld door een nieuwe campagne, "Fake Smiles", waarin jonge mensen in hun dagelijkse leven te zien zijn met een opvallende, overdreven glimlach. Dit verwijst naar nostalgie naar voorbije decennia gecombineerd met postmodernisme. Bekijk hieronder de beelden van de collectie.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Diesel over wanneer deze collectie gelanceerd wordt en wat de prijzen zullen zijn, maar heeft op dit moment nog geen reactie vernomen.