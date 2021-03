In beeld: De eerste collectie van Nicolas Di Felice voor Courrèges

De collectiepresentatie van Courrèges werd digitaal getoond, zoals alle presentaties van de Paris Fashion Week. De video is gefilmd in La Station-Gare des Mines in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), een plaats van dans en epicentrum van de tegencultuur.

Een witte kubus diende als decor in de industriële omgeving waarin deze collectie werd getoond. De witte kubus herinnert aan de obsessie voor wit en de grafische silhouetten op van de avant-gardist André Courrèges, stichter van het huis. Minimalistisch en bijna volledig monochroom, in zwart en wit, herontdekt de eerste collectie van Nicolas Di Felice voor Courrèges de grote klassiekers van het huis, zoals de mini-trapezejurken, de cirkels en natuurlijk niet te vergeten vinyl, het emblematische materiaal van het huis met oversized kragen.

In deze collectie worden zeer draagbare, nieuwe silhouetten geïntroduceerd, met onder andere high-waisted broeken, spijkerjasjes, bomberjacks, petten en hoge laarzen.

De collectie is "een brief aan de jeugd van vandaag, die niet kan dansen," zegt het huis in de notitie bij de presentatie. Nicolas Di Felice werd in september benoemd tot artistiek directeur van Courrèges om het Parijse huis, dat in de jaren zestig beroemd werd vanwege zijn futuristische stijl, nieuw leven in te blazen.

De 37-jarige ontwerper, die afstudeerde aan La Cambre in Brussel en naast Nicolas Ghesquière werkte voor Balenciaga, Dior en Louis Vuitton, volgt de Duitse ontwerpster Yolanda Zobel op, die het huis in januari 2020 verliet.

Bekijk hieronder de beelden van de eerste collectie van Di Felice voor Courrèges.

Beeld: Courrèges FW21

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.