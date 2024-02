In beeld: De ‘Mob Wife’-esthetiek

Het is nog vroeg in het nieuwe jaar 2024, maar op TikTok duikt al een belangrijke modetrend op als tegenhanger van 'Quiet Luxury'. Net zoals 'Succession' de inspiratiebron was voor de 'stealth wealth'-look, is een andere televisieserie de oorzaak van de groeiende populariteit van de zogenaamde 'Mob Wife'-esthetiek. Het is de 25e verjaardag van tv-serie 'The Sopranos' en HBO heeft een officiële Sopranos-account op TikTok gelanceerd, met 25 seconden durende recaps van alle 86 afleveringen. Het heeft niet alleen nostalgische aantrekkingskracht voor de kijkers van de cultshow, maar laat een heel nieuw publiek kennismaken met het grote haar, de extra lange nagels, bontjassen, catsuits, dierenprints en stapels gouden sieraden zoals gedragen door Carmela Soprano, Adriana La Cerva en andere vrouwelijke personages. Dit is wat de ‘Mob Wife’-esthetiek kenmerkt:

1. Een bontjas

Een prachtige bontjas is de basis van elke 'maffiavrouw'-look, maar het moet natuurlijk wel imitatiebont zijn. Verschillende vormen en stijlen werken, waaronder oversized, natuurlijke kleuren, met ceintuur, maxilengte, mini, en dierenprints.

Paris HC SS24 street style at Schiaparelli Credits: Paris HC SS24 street style /Launchmetrics Spotlight

Luisa Spagnoli FW23 Credits: Luisa Spagnoli FW23/Launchmetrics Spotlight

Bally FW23 bontjas Credits: Bally FW23/Launchmetrics Spotlight

Streetstyle 2024 bontjas Credits: Streetstyle 2024/Launchmetrics Spotlight

2. Dierenprints

‘Mob wives' zijn dol op luipaard en andere dierenprints: vooral als ze gemixt worden. Het Deense label Rotate liet zien hoe je deze look kunt dragen in hun FW23 modeshow. De ontwerpers Thora Valdimars en Jeanette Friis Madsen kleedden 'The Real Housewife’ Lisa Rinna in een faux fur jas met dierenprint en een voering met luipaardprint. Met hun Siciliaanse roots zijn Dolce & Gabbana de peetvaders van de maffia-esthetiek. Voor SS24 toonden ze een waterdichte trenchcoat in luipaardprint met een bijpassende hoofddoek.

Rotate FW23 mixt dierenprints Credits: Rotate FW23/Launchmetrics Spotlight

Luisa Spagnoli FW23 dierenprint jas en laarzen Credits: Luisa Spagnoli FW23/Launchmetrics Spotlight

Dolce & Gabbana SS24 trenchcoat in luipaardprint Credits: Dolce & Gabbana SS24/Launchmetrics Spotlight