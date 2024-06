In beeld: De SS25-streetstyle accessoiretrends uit de mannenmodeweken in Londen, Milaan en Parijs

Het seizoen van de herenmodeweken is afgesloten, wat de weg vrijmaakt voor de Haute Couture Week, die een ongewoon vroege datum heeft in het licht van de Olympische Spelen. Toch leken de festiviteiten in Parijs, van een buitenstaander’s perspectief, opmerkelijk ongehinderd.

Hetzelfde kan gezegd worden voor concurrerende modesteden, Londen en Milaan, waar het zoals gebruikelijk erg druk was. De straten werden gedurende een periode van twee weken gevuld met modebezoekers. Hier zijn enkele van de belangrijkste accessoiretrends die voortkwamen uit het overvloedige modieuze samenkomen van het SS25 seizoen.

Tassen: Supermarktschic en de mini behoudt zijn titel

Op het gebied van handtassen waren er zeker enkele opvallende keuzes. De kleine tas wist zijn plek als favoriet te behouden, een titel die hij seizoen na seizoen vasthoudt. Een update voor SS25 kwam echter in de vorm van even opvallende bandjes, waarbij kralen het primaire materiaal van keuze waren. Een gevoel van personalisatie was verder te zien in zwaar gepersonaliseerde tassen. Van teddyberen tot Trollz tot eenhoorns, er waren geen grenzen aan de keuze van sleutelhangers, of het aantal ervan.

Afwijkend van de overdaad naar het meer eenvoudige, maar even verrassende, was het verschijnen van wat alleen omschreven kon worden als “boodschappentassen”. Deze waren echter niet je gebruikelijke grab-and-go boodschappentassen. Terwijl sommige opvallende prints hadden, leken andere rechtstreeks van luxemerken te komen. Een bezoeker, bijvoorbeeld, leek een tas te slepen die letterlijk op een stokbrood leek, met het logo van Fendi prominent op de voorkant gedrukt.

SS25 streetstyle trends. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Sjaals: Van Frans à la mode tot eigentijdse Babushka

Sjaals bevestigden hun aanwezigheid in twee voorname stijlen. Eén was die van de cravat, een klassieke daslook gestyled met zijden, vintage-look vierkante sjaals of traditionele bandana's die netjes de nek omlijsten. Een andere look plaatste de sjaal in het middelpunt van hele outfits. In navolging van een Russische Babushka, drapeerden veel bezoekers grotere sjaals over hun hoofd en knoopten ze vast onder de kin. Deze stijl, die al door beroemdheden zoals de trendzettende Hailey Bieber werd geprefereerd, bevestigde door zijn prominente aanwezigheid op elke mannenmodeweek zijn terugkeer naar relevantie.

SS25 streetstyle trends. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Versieringen: Dier- en tech-centrische styling

Naast hun prints, was een meer letterlijke interpretatie van dieren duidelijk van invloed op de bezoekers van de modeweek. Terwijl veel van deze harige – of soms reptielachtige – vrienden in tassenvorm verschenen buiten de show van JW Anderson – een ontwerper die dergelijke ontwerpen als onderdeel van zijn laatste collecties heeft uitgebracht – materialiseerden ze ook bij andere shows, waardoor deze bizarre trend een regelmatig verschijnsel werd. Elders waren er meer praktische benaderingen van accessoires. In de ogenschijnlijke zoektocht naar gemakkelijk benodigdheden, en in plaats van een tas, bevestigden bezoekers hun meest bruikbare items – sleutels, aanstekers, USB-sticks of zelfs pennen – aan riemlussen, wat deze praktische streetwear-trend bevestigde.

Voor velen roept de modeweek natuurlijk een meer serieuze houding ten opzichte van kleding op. In deze zin werden kleine tech-items zelf accessoires. Degenen op straat, zowel modellen als streetstylefotografen, werden de muze van hun leeftijdsgenoten, velen beladen met verschillende cameratypes, grote koptelefoons en e-readers.

SS25 streetstyle trends. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoeden: Gondelier-achtig en de terugkeer van de baret

Zoals altijd speelden hoeden een belangrijke rol in de herenmode. Reflecterend op het curieuze, onstabiele weer, dat onvoorspelbaar wisselde van koude avonden naar zinderende dagen, vertoonde hoofddeksels ook een gevoel van grilligheid. Terwijl sommigen kozen voor geweven hoeden in stroachtige materialen, velen herinnerend aan Venetiaanse gondeliers, kozen anderen – vooral degenen in het veel koudere Londen – voor oversized fluffy trapperhoeden, enkele met overdreven proporties.

Een subtielere hoedenkeuze was die van de baret, die terugkeerde naar de herengarderobe als middel om een outfit samen te binden. De aanwezigheid van de baret beperkte zich echter niet alleen tot zijn thuisbasis Frankrijk. Het klassieke Parijse ontwerp was ook te zien op de straten van Milaan en Londen, waar bezoekers het stuk arrangeerden om verschillende silhouetten aan te nemen, soms het item personaliserend met versieringen zoals badges.

SS25 streetstyle trends. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zonnebrillen: Gestroomlijnde zonnebrillen versus grote insectenogen

Er was ook niet één manier waarop zonnebrillen werden verkend. De volumes van deze accessoires botsten met elkaar per bezoeker, maar er waren toch enkele silhouetten die de trendtest doorstonden. Gestroomlijnde sportbrillen, bijvoorbeeld, kregen een modieuze opknapbeurt: sommige met felle kleuren, andere met opgeblazen monturen.

Aan de minder praktische kant waren grote insectenogen zonnebrillen populair bij zowel mannelijke als vrouwelijke bezoekers. De oversized vorm was typisch opgebouwd met wijd uit elkaar staande monturen. Er was ook een kleur die zijn plaats aan de top van de modeketen verankerde: helder wit. Deze tint was voornamelijk te zien in slanke cat eye monturen, maar bleef gedurende de modeweken opduiken in verschillende vormen.

SS25 streetstyle trends. Credits: ©Launchmetrics/spotlight