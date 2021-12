In beeld: De top 5 modeshows van 2021

Voor de seizoenen FW21 en SS22 keerden veel ontwerpers terug naar de catwalk om hun collecties te presenteren, vaak met behulp van uitgebreide decors of ongebruikelijke locaties. Nu het jaar aan zijn einde komt, blikt FashionUnited terug op de vijf beste uit 2021.

5. Louis Vuitton Ready to wear: SS2022

SS 22 Louis Vuitton RTW/Catwalk Pictures

De Passage Richelieu van het Louvre was versierd met tientallen antieke kroonluchters voor de Louis Vuitton RTW Show die de SS22 Paris Fashion Week afsloot. Het zette de toon voor een collectie die ontwerper Nicolas Ghesquière omschreef als ‘vampire chic', geïnspireerd door het ontwerpen van kostuums voor Alicia Vikander en andere personages van de HBO-serie 'Irma Vep'. Tijdens zijn werk bij Louis Vuitton heeft Ghesquière laten zien dat hij graag speelt met het concept tijd en in de show notes schreef hij: “De Spring-Summer 2022 collectie is een uitnodiging voor ‘Le grand bal of Time’. Vanavond is tijd van geen belang. Toch is tijd alles. Het lost functies en codes op. Het verenigt garderobes. Dag wordt nacht. Het nederige uniform wordt weelderig.”

SS 22 Louis Vuitton RTW/Catwalk Pictures

SS 22 Louis Vuitton RTW/Catwalk Pictures

De collectie speelde ook met grootte en vorm, waarbij elementen werden gecombineerd om onverwachte vormen te creëren, zoals een geplooide rok die in een cape kon worden veranderd. Lichte jurken van versnipperd chiffon met hoepelrokken in de vorm van een bagagedrager deden denken aan de begindagen van Louis Vuitton, als eerbetoon aan de 200e geboortedag van de oprichter. Veel beroemdheden waren in het publiek voor deze langverwachte show, die niet teleurstelde. Zelfs de plotselinge onderbreking door een activist die de catwalk bestormde met een spandoek waarop stond: "Overconsumption = Extinction", kon het enthousiasme van het publiek niet temperen.

4. AZ Factory: SS22 - Love Brings Love

SS22 AZ Factory RTW/Catwalk Pictures

Alber Elbaz was geliefd bij de internationale modegemeenschap, die diep geschokt was toen hij in april op slechts 59-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van Covid-19. 45 ontwerpers en Elbaz' ontwerpteam van AZ Factory kwamen samen om zijn leven en werk te vieren. Velen van hen, waaronder Dries van Noten, Olivier Rousteing, Rick Owens, Iris van Herpen, Pierpaolo Piccioli, Maria Grazia Chiuri en Jean Paul Gaultier voegden zich bij de First Lady van Frankrijk Brigitte Macron en zijn familieleden in het publiek.

SS22 AZ Factory RTW/Catwalk Pictures

SS22 AZ Factory/Catwalk Pictures

Elke look was gebaseerd op de persoonlijke band van de ontwerpers met Elbaz, en veel van zijn kenmerkende technieken werden in de hele collectie gevierd. Onlangs werd aangekondigd dat een tentoonstelling van 5 maart tot 10 juli 2022 in het Palais Galliera in Parijs alle looks van de show zal tonen.

3. Pyer Moss: FW21 Couture - WAT U IZ.

FW21 Couture Pyer Moss/Courtesy Pyer Moss

In juli werd geschiedenis geschreven toen Kerby Jean-Raymond, de ontwerper van Pyer Moss, de eerste zwarte ontwerper was die officieel showde op het Couture schema met een collectie genaamd ‘WAT U IZ’. Jean-Raymond moest na hevige regenval zijn show verplaatsen naar twee dagen later. De presentatie begon met een opmerkelijk gesproken openingswoord van de voormalige voorzitter van de Black Panther Party, Elaine Brown, gevolgd door een optreden van 22Gz, die net als Jean-Raymond afkomstig is uit de wijk Flatbush in Brooklyn.

FW21 Couture Pyer Moss/Courtesy Pyer Moss

FW21 Couture Pyer Moss/Courtesy Pyer Moss

De collectie werd getoond op Villa Lewaro in New York, het landgoed van CJ Walker, een uitvinder en de eerste vrouwelijke selfmade miljonair in de Amerikaanse geschiedenis. Een schrijnende locatie aangezien elk van de 25 looks een voorwerp bevat dat door een zwart persoon werd uitgevonden, van brandblussers over mobiele telefoons tot het verkeerslicht. De website van de ontwerper schreef erover: "De collectie is zowel een viering van de zwarte cultuur als een kritiek op de fixatie van anderen die proberen te profiteren van zwarte trauma's".

2. Louis Vuitton: SS22 Menswear - Virgil Was Here

SS22 Louis Vuitton Menswear /Catwalk Pictures

In liefdevolle herinnering aan Virgil Abloh, bracht Louis Vuitton hulde aan het leven en de nalatenschap van een creatief genie met een reprise van zijn SS22 collectie. De show werd gehouden in Miamil. De genodigden werden overgebracht in grijze speedboten met het Louis Vuitton-logo en -monogram in blauw op de zijkant gesjabloneerd, samen met de cijfers 7.2, die de herhaling van Abloh's zevende show voor het huis voorstellen.

SS22 Louis Vuitton Menswear /Catwalk Pictures

SS22 Louis Vuitton Menswear /Catwalk Pictures

In het 1.500-koppige publiek waren veel bekende gezichten te zien. Kim Kardashian en ex-man Kanye West maakten een zeldzame gezamenlijke publieke verschijning met hun dochter North. Rihanna, A$AP Rocky, Bella Hadid, Pharrell Williams, Venus Williams, Joe Jonas, Ricky Martin, 21 Savage, Joan Smalls en Jesse Williams waren allemaal aanwezig. Wat de mode betreft, waren er verwijzingen naar de jaren '90 ravers, inclusief veel effen en ombré kleuren. Gebreide voetbalshirts met Louis Vuitton-logo, volledig geplooide of uitlopende rokken, blazers met ceintuur en puffers. Elke look was rijkelijk versierd met tassen in verschillende stijlen, waaronder een rugzak in de vorm van een neongekleurde vis.

1. Gucci: Pre-Fall 22 - Love Parade

Pre-Fall 22 Gucci/Catwalk Pictures

Begin november paradeerden 115 modellen en beroemdheden, waaronder Macaulay Culkin, St. Vincent, Miranda July, Jodie Turner-Smith en Jared Leto, langs Hollywood Blvd. in verschillende looks, waaronder paillettenjurken, boa's en driedelige pakken in de stijl van de jaren zeventig. De looks verwezen naar zowel het verleden als het heden van het modehuis en Hollywood.

Pre-Fall 22 Gucci/Catwalk Pictures

Gwyneth Paltrow zat naast Miley Cyrus, Lizzo en Serena Williams op de eerste rij en droeg een vernieuwde versie van de door Tom Ford ontworpen roodfluwelen Gucci smoking die ze al eerder in de jaren negentig droeg. Michele zegt dat zijn moeder, een filmliefhebber en een assistente in een productiebedrijf, zijn liefde voor het oude Hollywood heeft aangewakkerd.

Pre-Fall 22 Gucci/Catwalk Pictures

”Hollywood leek een heldere en glanzende ster”, schreef Michele in zijn shownotities, waarin hij de glamoureuze esthetiek van de cinema uit de gouden eeuw uitlegde, die zijn collecties vaak inspireert. "Negen letters druipend van verlangen."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.