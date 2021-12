In beeld: Jacquemus duikt in kinderkleding met Pink Holiday Capsule

Het Franse luxehuis Jacquemus heeft een kinderkledinglijn onthuld als onderdeel van haar Pink 2 Holiday capsule. De limited-edition collectie bestaat uit volledig roze stukken, verkrijgbaar voor kinderen van drie tot tien jaar oud. Het klassieke logo is terug te vinden op mutsen, t-shirts en hoodies, en er zullen er nog meer items volgen in de nabije toekomst.

De lijn is nu verkrijgbaar via de officiële website van Jacquemus, samen met een aantal andere verrassende roze thema-artikelen gemaakt in samenwerking met verschillende ontwerpers, ook opgenomen in de capsule.

Onder het aanbod van de Pink 2 Holiday capsule is een roze e-bike ontwikkeld imet het Nederlandse fietsenmerk Vanmoof en een CBD drankje met Chilled. In een persbericht zei het label over de ongewone samenwerking met Chilled: “Met deze collab neemt Jacquemus ons opnieuw mee naar zijn geboortestreek de Provence, in het zuiden van Frankrijk, waar vroeger hennep werd gekweekt om textiel te produceren en vandaag de dag door Chilled wordt gebruikt om de dagelijkse stress te verminderen.”