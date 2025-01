In beeld: merken op weg naar het Chinese Nieuwjaar van de Slang

Lunar New Year staat bijna voor de deur en daarmee het Jaar van de Slang. In de dierenriem wordt het reptiel geassocieerd met intelligentie, communicatie, scherpzinnigheid en elegantie. Voorafgaand aan de start van de nieuwe maankalender, op 29 januari, kijkt FashionUnited naar enkele van de meest opvallende campagnes en collecties die het nieuwe jaar verwelkomen.

Gucci

Ni Ni in Gucci's Jaar van de Slang campagne. Credits: Gucci / Riccardo Zanola.

Gucci kiest merkenambassadeurs Ni Ni en Xiao Zhan voor de campagne, onder leiding van Sabato De Sarno. Het concept vertelt het verhaal van twee families en de verstrengeling van hun respectieve werelden, terwijl het ook de slang eert als motief van zowel het Chinese Nieuwjaar als het merk. De slang komt terug in de kleding, waarbij het huis zijn archiefstukken combineert met moderne elementen.

Xiao Zhan in Gucci's Jaar van de Slang campagne. Credits: Gucci.

Bottega Veneta

Yo Yang en Shu Qi in Bottega Veneta's Jaar van de Slang campagne. Credits: Bottega Veneta.

Bottega Veneta fotografeert zijn campagne voor het Chinese Nieuwjaar in Liuyang, provincie Hunan, met ambassadeurs Yo Yang, Fan Wei en Shu Qi. Zij verschijnen in verschillende cinematografische scènes, van feestelijke diners tot een vuurwerkshow. Het vuurwerk verwijst naar de meer dan 1400 jaar oude vuurwerktraditie die met de Tang-dynastie wordt geassocieerd. De ready-to-wear looks van het merk worden gepresenteerd naast belangrijke stukken uit de nieuwjaarscollectie, zoals de Tosca tas met een slangvormige handgreep.

Bottega Veneta's Jaar van de Slang campagne. Credits: Bottega Veneta.

Jil Sander

Jil Sander's Chinese New Year collectie. Credits: Jil Sander.

Voor zijn eigen viering lanceert Jil Sander een exclusieve Chinese Nieuwjaar collectie met vier iconische stukken. Deze reflecteren zowel de signatuurontwerpen van het merk als symbolische details die de kracht en wijsheid van de slang weerspiegelen. Ballerina’s met een dierenprint liggen naast Snake Loafers en twee variaties van de Snake Pouch in verschillende maten.

Jil Sander's Chinese New Year collectie. Credits: Jil Sander.

Timberland

Timberland. Credits: Timberland.

Timberland sluit zich aan bij het thema van de slang met zijn collectie ‘Together We Are Unbreakable–Celebrate the Moment of Family Reunion’, een knipoog naar de evolutie van de Nieuwjaarstradities die nog steeds gericht zijn op het creëren van blijvende herinneringen. De Year of the Snake collectie is ontworpen voor “feestelijke reizen”, aldus het merk, en bevat zowel schoeisel als kleding. Dit omvat waterdichte laarzen, sneakers en jassen, elk met details die verwijzen naar het dierenriemteken.

Timberland. Credits: Timberland.

Dior

Dior Lunar New Year campagne en collectie. Credits: Dior.

Creatief directeur Maria Grazia Chiuri ontwerpt de Dior collectie voor het Chinese Nieuwjaar, die een eerbetoon is aan zowel de naamgever van het huis als de constellatie van Serpens, het sterrenbeeld waaronder de komende maanden vallen. Naast halskettingen en armbanden bevat de collectie de Dior Book Tote, D-Connect sneakers, de Lady D-Lite tas en kleding zoals T-shirts.

Dior Lunar New Year campagne en collectie. Credits: Dior.

Cos

Cos Lunar New Year campagne en collectie. Credits: Cos.

Cos eert het nieuwe jaar met een beperkte collectie van tassen, bedels en seizoensgebonden ready-to-wear stukken in een kleurpalet dat verwijst naar het feest. De bedels bevatten handgemaakte versieringen, terwijl mini-tassen in leer en suedine ze aanvullen, compleet met kruisknopen die symbool staan voor geluk en welvaart. In de kleding zijn breisels en maatwerk te vinden in levendige lentekleuren, die de natuur weerspiegelen.

Cos Lunar New Year campagne en collectie. Credits: Cos.

Dickies

Dickies Chinese Year of the Snake campagne en collectie. Credits: Dickies.

Het Amerikaanse merk Dickies viert het Jaar van de Slang met een collectie die zijn kenmerkende stijlen combineert in broeken, T-shirts en hoodies. Sommige van deze items herinterpreteren het slangmotief als een totem op de borst of via 'snakebite'-ontwerpen. Mahonie-rood verwijst zowel naar het feest als naar het Texaanse woestijnlandschap.

Dickies Chinese Year of the Snake campagne en collectie. Credits: Dickies.

Self-Portrait

Carina Lau in Self-Portrait's Lunar New Year campagne. Credits: Self-Portrait.

Actrice Carina Lau keert terug voor de Lunar New Year campagne van Self-Portrait 2025, gefotografeerd door Feng Li, die het verhaal verankert in herinneringen aan het opgroeien met Hong Kong TV-drama’s. De campagne, verdeeld in twee aktes, is een eerbetoon aan die verhalen. De oprichter van Self-Portrait, Han Chong, zegt dat hij wilde “de gouden era van televisie vieren en eer betuigen aan hoe deze verhalen niet alleen de verbeelding prikkelden, maar ook families en mensen bij elkaar brachten.”

Carina Lau in Self-Portrait's Lunar New Year campagne. Credits: Self-Portrait.

Birkenstock 1774

LUNAR NEW YEAR Collectie van BIRKENSTOCK 1774. Credits: Birkenstock.

Birkenstock’s 1774 lijn lanceert een collectie ter ere van het Chinese Nieuwjaar, met nieuwe variaties van drie klassieke stijlen: Arizona, Florida en Tokio. Het slangmotief staat centraal in deze ontwerpen, geperst in Italiaans leer en suedine in rode of beige tinten.

Lunar New Year Collectie van Birkenstock 1774. Credits: Birkenstock.

Burberry

Burberry x kunstenaar Qian Lihuai voor Chinees Nieuwjaar, Jaar van de Slang. Credits: Burberry.

Voor haar eigen viering wendt Burberry zich tot Qian Lihuai om de campagne te inspireren. De Chinese bamboe-weverkunstenares levert sculpturen voor de beelden met merkambassadeur Zhang Jingyi, die te zien is naast andere modellen die de geüpdatete klassiekers van het merk dragen. De Burberry Check-sjaal, bijvoorbeeld, verschijnt nu met een oversized 'B'-logo, gevormd door een cartooneske slang.

Zhang Jingyi in Burberry's Chinees Nieuwjaar campagne. Credits: Burberry.

Maje

Maje Chinees Nieuwjaar capsule en beelden. Credits: Maje.

Maje is geïnspireerd door de "intuitieve en vastberaden aard van de slang" voor haar Chinees Nieuwjaar capsule. De lijn bestaat uit versierde denim, poloshirts, cardigans en ensembles, met pastelroze en lichtblauwe tinten die geschikt zijn voor elk seizoen.

Maje Chinees Nieuwjaar capsule en beelden. Credits: Maje.

Tory Burch

Tory Burch Chinees Nieuwjaar campagne. Credits: Tory Burch / SSI Group, Inc.

Tory Burch onthult een limited-edition collectie en campagne voor het Jaar van de Slang, met een assortiment handtassen, schoenen, ready-to-wear, sieraden en accessoires die hommage brengen aan het dierenriemteken. Kristallen slangvormige tasgespen en reptielachtige handvatten op tote bags verschijnen naast wollen cardigans en sieraden met het slangmotief.

Tory Burch Chinees Nieuwjaar campagne. Credits: Tory Burch / SSI Group, Inc.

Bvlgari

Bvlgari onthult Serpenti Infinito tentoonstelling in Shanghai. Credits: LVMH.

Bvlgari, eigendom van LVMH, is al goed bekend om zijn slang-geïnspireerde logo, wat het passend maakt dat het voor het Jaar van de Slang een grootschalige viering van dit dier heeft voorbereid met de Serpenti Infinito tentoonstelling in Shanghai. Hier worden 28 kunstwerken van 19 Chinese en internationale kunstenaars tentoongesteld, die elk verschillende betekenissen en interpretaties van de slang verkennen.

Bvlgari onthult Serpenti Infinito tentoonstelling in Shanghai. Credits: LVMH.

De opening van de tentoonstelling valt samen met de lancering van een speciale campagne voor het feest, waarin de 'Serpenti Viper' sieradencollectie wordt onthuld. Het slangmotief is hier te vinden in een roségouden halsketting als hanger en een bijpassend enkelvoudig spiralenarmband. De Serpenti Seduttori limited edition horloge, waarvan slechts 188 stuks beschikbaar zijn, roept de vorm van een slang op, terwijl het dier ook aanwezig is in de nieuwe Serpenti Cuore 1968 tas, die de helft van een hartvormige silhouet vormt.

Bvlgari Serpenti Cuore 1968 tas. Credits: Bvlgari.