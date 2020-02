In beeld: Reebok en Victoria Beckham slaan opnieuw de handen ineen

Modeontwerpster Victoria Beckham heeft voor de derde keer een sportcapsulecollectie gelanceerd in samenwerking met Reebok. Dat maakte de Britse bekend via haar Instagram-account.

De SS20-sportcollectie staat volgens Beckham in het teken van de “ontspannen, rustige energie van sportkleding uit de jaren negentig”. De lijn bestaat uit ruim dertig items voor vrouwen, waaronder sportbeha’s, tops, truien en winddichte jacks, in een neutraal kleurenpalet met voornamelijk crème-, wit- en cameltinten. Daarnaast bevat de samenwerkingscollectie een legging die is gemaakt van materiaal dat zweetafstotend is en een ingebouwde UV-factor 50 heeft.

Victoria Beckham lanceerde begin vorig jaar haar eerste activewearcollectie in samenwerking met Reebok. Deze collectie was voor zowel mannen als vrouwen, en bevatte unisex-items.

Prijzen van de nieuwe sportcollectie variëren van 40 tot 408 euro. De items zijn verkrijgbaar op de e-commerceplatforms van zowel Victoria Beckham als Reebok.

Beeld: Reebok website