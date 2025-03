In beeld: Sarah Burton maakt debuut bij Givenchy

De Britse ontwerpster Sarah Burton hield vast aan zwart en wit tijdens haar debuut als hoofdontwerpster bij Givenchy afgelopen vrijdag tijdens Paris Fashion Week. Ze putte inspiratie uit de oorsprong van het modehuis in de jaren 50.

Burton, die in september vorig jaar werd aangesteld, presenteerde haar collectie met modellen in de historische kantoren van het merk in het welvarende achtste arrondissement van de Franse hoofdstad. "Om vooruit te gaan, moet je terug naar het begin," werd ze geciteerd in de notities bij de show.

De herfst/winter 2025 collectie bestond uit overjassen en jacks met sculpturale silhouetten die de elegantie van de jaren 50 combineerden met een moderne oversized stijl. De overwegend grijze, zwarte en witte serie omvatte tweed jassen en tutu-achtige rokken, evenals flitsen van levendig geel, een kleur die volgens trendwatchers aan populariteit wint.

Burton, een nuchtere 51-jarige uit Noord-Engeland, maakte naam als creatief directeur bij Alexander McQueen in Londen, nadat ze het roer overnam na het overlijden van de oprichter in 2010. "Givenchy heeft een prachtige geschiedenis," vertelde ze Vogue in een profielartikel vorige maand over haar beslissing om het Kanaal over te steken en een baan aan te nemen bij het LVMH-eigendom. "Het spreekt me aan omdat het een kleiner huis is, en het is in Parijs." Ze is een van de vele recente veranderingen bij grote modehuizen.

Andere labels die ofwel nieuwe ontwerpers inwerken of op zoek zijn naar nieuw talent zijn onder andere Chanel, Tom Ford, Dries Van Noten, Dior menswear, Bottega Veneta, Celine, Martin Margiela en Gucci. Er gaan ook geruchten dat Maria Grazia Chiuri, creatief directeur damesmode bij Dior, op het punt staat te vertrekken.

Givenchy FW25 Credits: Launchmetrics

Givenchy FW25 Credits: Launchmetrics

Givenchy FW25 Credits: Launchmetrics

Givenchy FW25 Credits: Launchmetrics

Givenchy FW25 Credits: Launchmetrics

Givenchy FW25 Credits: Launchmetrics

Givenchy FW25 Credits: Launchmetrics