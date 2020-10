In beeld: UNIQLO Den Haag opent vandaag haar deuren

Vanochtend is de nieuwe winkel van Uniqlo geopend aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Het is de tweede winkel van de Japanse retailer in Nederland, naast een boetiek in Amsterdam. De winkel is 920 vierkante meter en beschikt over twee verdiepingen. In de winkel worden verschillende collecties van het label verkocht: Uniqlo’s ‘LifeWear’ voor mannen, vrouwen en kinderen, maar ook collecties uit de designsamenwerkingen van Uniqlo, en wellicht de nieuwe Jil Sander-collectie die voor dit najaar gepland staat. De winkel werd om 10:00 officieel geopend door de Japanse ambassadeur in Nederland, meneer Hidehisa Horinouchi.

Beeld: Kenny Stroobandt