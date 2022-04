In beeld: Viktor&Rolf presenteert eerste bruidsmodeshow tijdens Barcelona Bridal Night

Het Nederlandse modehuis Viktor&Rolf presenteerde tijdens Barcelona Bridal Night, de gala-avond van de Barcelona Bridal Fashion Week, de eerste show ter wereld van hun Mariage bruidslijn, zo is te lezen in een persbericht. De eerste modeshow vond 20 april jl. plaats op de Montjuïc, een heuvel in het zuidwesten van Barcelona in de Fira de Barcelona, het zakelijke centrum van de stad waar congressen en events worden georganiseerd.

Tijdens de show waren in totaal 37 outfits te zien, waaronder iconische creaties uit de Mariage-lijn, zoals de bruidsmodecollectie heet, tot nu toe. Daarnaast waren er ook couturejurken te zien, net als de nieuwe Mariage 2023-collectie.

Voor de Mariage 2023-collectie hebben de ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren zich laten inspireren door elementen van de klassieke haute couture en een mix van sculpturale vormen en romantische details, zo melden de ontwerpers in het persbericht. Zo ´groeien´ handgemaakte bloemen van zijde over strakke korsetten heen, zo melden de ontwerpers in het persbericht.

Horsting en Snoeren zijn altijd al geïnteresseerd geweest in de bruidsjurk, zo lichten ze in het persbericht toe: “Een trouwjurk is als een verhaal, een klein universum in zijn eigen recht. Het is een icoon van een van de meest kostbare momenten van het leven." De ontwerpers voegen toe: "Barcelona is het Parijs van de bruidsmode, en het is een voor ons een eer geweest om hier onze eerste show van Mariage te tonen".

Beeld: Viktor&Rolf

Beeld: Viktor&Rolf

Beeld: Viktor&Rolf

Beeld: Viktor&Rolf

Beeld: Viktor&Rolf

Viktor&Rolf maakte in 2006 een bruidsjurk voor H&M en het modemerk ontwierp ook de bruidsjurk voor prinses Mabel in 2004. Het modehuis lanceerde in hun Resort Collectie 2014 ook een capsulecollectie met moderne bruidsjurken. Die collectie bestond uit bruidsjurken van lichte stoffen, variërend in lengtes en silhouetten. In oktober 2016 lanceerde het modeduo de bruidsmodelijn Mariage.

Aan Barcelona Bridal Week nemen bekende bruidsmodemerken deel, onder wie Jesús Peiró, Marchesa voor Pronovias, Isabel Sanchis en Yolancris. De modeweek duurt tot 24 april. In totaal tonen 34 modemerken hun collecties en meer dan 320 merken komen in totaal op het vakevenement bijeen. Van de deelnemende merken komt 75 procent van over de Spaanse grens, uit 27 landen wereldwijd. Barcelona Bridal Fashion Week wordt georganiseerd door Fira de Barcelona, met de steun van het departement van Zaken en Arbeid van de Generalitat de Catalunya, de regering en de administratie van Catalonië binnen Spanje.

Beeld: Viktor&Rolf

Beeld: Viktor&Rolf

Beeld: Viktor&Rolf