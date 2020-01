In beeld: Zalando lanceert capsulecollectie met negen Scandinavische merken

In beeld: ...

Zalando heeft de handen ineengeslagen met negen verschillende Scandinavische modelabels. Samen creëerden ze de duurzame dames-capsulecollectie ‘Small Steps. Big Impact’ voor het SS20-seizoen, meldt het e-commerceplatform in een persbericht. Dit zijn de eerste beelden van de collectie.

De Duitse e-tailer werkte samen met de merken Blanche, Bruuns Bazaar, Remix Designers, Filippa K, Han Kjøbenhavn, Holzweiler, House of Dagmar, Libertine Libertine en Won Hundred. De labels zijn uitgekozen omdat Zalando ze beschouwt als “koplopers op het gebied van duurzame mode”. De resulterende collectie bestaat uit zeventig verschillende items, waaronder jurken, jassen en spijkerbroeken in een ‘gedempt kleurenpalet’. De producten zijn gemaakt van duurzame materialen, namelijk “biologisch katoen, duurzaam triacetaat, 100% gerecycled polyester en OEKO-TEX gecertificeerde prints”, zo luidt het persbericht.

“Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp voor al onze categorieën, maar vooral in Premium. We weten dat onze Premium-klanten producten verwachten die niet alleen van hoge kwaliteit en modieus design zijn, maar ook duurzaamheidsvoordelen bieden,” vertelt Lena-Sophie Roeper, Hoofd Inkoop Premium en Sport bij Zalando.

De Small Steps. Big Impact-collectie is vanaf 28 januari beschikbaar, uitsluitend bij Zalando.

Beeld: Zalando