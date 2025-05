Cannes: Hotspot voor diefstal van luxe horloges

Elk seizoen trekken de zeer rijke toeristen en hun luxe horloges, samen met de zon en het filmfestival van Cannes, naar de Côte d'Azur. Dit trekt zeer gespecialiseerde en georganiseerde dieven aan. De autoriteiten proberen zich aan te passen aan deze bijzondere uitdaging.

Afgelopen zaterdag wonnen de dieven het spel van kat en muis. Ze stalen een horloge van meer dan 100.000 euro van de pols van een passant in Cannes.

Op 2 mei werden daarentegen vijf mensen gearresteerd. Ze probeerden een Richard Mille van naar schatting 600.000 euro te stelen van een lid van de Qatarese koninklijke familie, vlak bij de Croisette.

Volgens het parket van Grasse zijn er sinds 1 april meer dan twaalf diefstallen of pogingen tot diefstal van dit type geregistreerd in Cannes. In 2023 waren dat er 38 en in 2024 32, voornamelijk tussen mei en september.

Maar de dieven slaan ook toe in Saint-Tropez of in de buurt van Monaco, voordat ze de grote vermogens volgen naar Parijs, Londen, Barcelona, Genève of München.

In 2024 werd de buit in de Alpes-Maritimes, inclusief straatroven, inbraken en andere kleine delicten, geschat op 301 horloges met een waarde van 8,3 miljoen euro, na 275 horloges en 6,9 miljoen euro in 2023.

Damien Savarzeix, de openbaar aanklager van Grasse, bevestigde aan persbureau AFP dat “het hart van de reactor het centrum van Cannes is”. Er zijn twee soorten dieven.

De lokale dieven grijpen hun kans wanneer die zich voordoet, bijvoorbeeld bij een beschonken Rolex-drager die een nachtclub verlaat. Er zijn ook veel beter georganiseerde groepen, meestal uit Napels, die het gemunt hebben op horloges van meer dan 100.000 euro, met een uitgekiende werkwijze.

Physionomisten spotten een waardevol horloge om de pols van een passant. Vervolgens steelt een dief het horloge – stiekem of met geweld – en springt op een tweewieler met een vervalste nummerplaat. Een handlanger brengt deze van tevoren in een bestelwagen en rijdt op volle snelheid weg.

Veilige waarde

Cannes en Saint-Tropez hebben beveiligingsplannen om de uitvalswegen te controleren, maar volgens Eric Antonetti, hoofd van de gerechtelijke politie van de Alpes-Maritimes, gaat het “heel, heel snel”. Op 1 mei konden agenten een motor die na de diefstal van een Patek Philippe-horloge door druk verkeer scheurde niet onderscheppen.

Het doel van de autoriteiten is dan ook om een van de schakels in de keten stroomopwaarts te neutraliseren, aldus de prefectuur. Gemeentelijke videobewakingscentra, politieagenten in het veld, particuliere beveiliging van hotels en strandtenten, iedereen wordt ingezet om verdacht gedrag te signaleren.

Om de versnippering van verantwoordelijkheden tussen politie, marechaussee en verschillende parketten in gebieden waar dezelfde criminele groepen actief zijn, tegen te gaan, komt dit jaar wekelijks een gespecialiseerd verbindingsbureau bijeen in Nice (na Marseille, de op één na grootste stad in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azu). De samenwerking met de Italiaanse, Zwitserse, Duitse en Spaanse autoriteiten wordt ook versterkt.

De zaak van de Qatarese prins bewijst dat dit kan werken: een verdachte scooter die de dag ervoor was gespot, informatie uit Italië en Zwitserland, intensieve bewaking voor de poging tot diefstal en controles bij de uitgangen van het stadscentrum leidden tot de arrestatie van alle vermoedelijke leden van de bende.

Deze Napolitanen van 32 tot 44 jaar, die elders in Europa bekend staan om soortgelijke feiten, moeten op 11 juli in Grasse terechtstaan en riskeren meerdere jaren gevangenisstraf.

Thierry Migoule, kabinetschef van de burgemeester van Cannes, waarschuwt: “We roepen niet dat we gewonnen hebben, het is slechts een gewonnen slag, omdat we te maken hebben met goed gestructureerde, flexibele netwerken, dus ze zullen zich aanpassen.”

De markt voor tweedehands luxe horloges zit in de lift, mede door de lange wachtlijsten voor de zeldzaamste modellen. Zo was het horloge van de Qatarese prins dat begin mei doelwit was al bijna het dubbele waard van de nieuwprijs van 350.000 euro.

Om een gestolen horloge weer in het legale circuit te brengen, kunnen de meest geavanceerde netwerken serienummers vervalsen en de benodigde dozen en valse certificaten leveren.

Damien Martinelli, openbaar aanklager in Nice, benadrukt dat een luxe horloge voor minder kritische kopers “een uiterst interessante veilige waarde is”. Hij noemt het voorbeeld van een drugsdealer die op de vlucht sloeg met een koffer vol horloges die hij geleidelijk aan verkocht. (AFP)