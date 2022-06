In het spoor van een trend: mannen in rokken

In Fiji, Myanmar en Bhutan dragen mannen rokken. In Griekenland is het zelfs een integraal onderdeel van het militaire uniform. Nergens heeft een rok echter een grotere culturele betekenis dan in Schotland, waar het kledingstuk gedragen wordt als Schotse kilt.

De geschiedenis van de Schotse kilt

Volgens de blog Macgregor and Macduff werd er voor het eerst een melding gemaakt van kilts in 1538. In die tijd was een kilt een lang kledingstuk dat de féileadh mor of ‘de grote kilt’ werd genoemd. Het was een ongetailleerde lap stof van vijf meter die om het middel werd gewikkeld en waarvan het overtollige materiaal over de schouder werd gedrapeerd. Pas aan het begin van de 18e eeuw ontstond kilt op knielengte die we vandaag de dag kennen. In de loop der tijd identificeerden verschillende clans zich met specifieke tartan ruitjes en kleuren.

Beeld: via Macgregor and Macduff

De moderne tijd

Jean Paul Gaultier wordt gezien als de eerste ontwerper die rokken voor mannen op de catwalk toonde. Ze werden voor het eerst gepresenteerd als onderdeel van zijn collectie Et Dieu Créa l'Homme (En God schiep de mens) in 1985. Een wijde pantalon met overslag creëerde de illusie van de rok, wat het concept van ‘mannelijkheid uitdaagde en stereotypes op het gebied van kleding met een kritische blik benaderde’, volgens zijn website.

In recente seizoenen

Ongetwijfeld als gevolg van de samensmelting van gendernormen, zijn er in de afgelopen seizoenen op veel catwalks rokken voor mannen getoond. Hier zijn enkele van de beste:

Herfst-winter 2021 Catwalk Collecties

Burberry

Beeld: via Burberry F/W21

Voor de Burberry herfst-winter 21 mannencollectie toonde Riccardo Tisci een reeks rokken en kilts, meestal over broeken heen, en een verscheidenheid aan jasjes en mantels ontworpen met de 'Britse stijl' in het achterhoofd. Het was een thema dat hij voor FW22 verder uitwerkte, met de nadruk op het erfgoed van het merk Burberry.

Beeld: via Burberry FW22

Louis Vuitton

Beeld: via Louis Vuitton FW21

Virgil Abloh's presentatie 'Ebonics' mengde Amerikaanse klassiekers met andere wereldwijde invloeden, waaronder geruite kilts en rokken onder pakken die als jas gedragen worden.

Molly Goddard

Beeld: Molly Goddard FW21

Goddard showde een Royal Stewart tartan kilt, gedragen door model Lucas Chancellor met een Fair Isle trui met een wit overhemd en colbert, aangevuld met sokken en 'creepers'.

Herfst/Winter 2022 Catwalk Collecties

Off-White

Beeld: Off-White FW22

Virgil Abloh's postume show 'Spaceship Earth,' waarbij look 14 werd gedragen door Gyuhyun Kim, was een opvallende combinatie van een 'shacket' en jas met een geplooide rok over een broek - alles in zwart en groen tartan.

Jan Jan Van Essche

Beeld: via Jan Jan Van Essche FW22

Voor look 8 toonde de Antwerpenaar Jan Van Essche een geplooide rok over grijze denim jeans onder een jasje met een gebreide trui en beanie.

Dolce & Gabbana