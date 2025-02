In Kopenhagen staan jonge merken onder de vleugels van gevestigde namen

De afgelopen jaren heeft Copenhagen Fashion Week (CPHFW) zich ontwikkeld tot een voorloper in het presenteren van Scandinavische merken aan een internationaal publiek. Zo erg zelfs, dat sommige vaste deelnemers zijn doorgegroeid naar grotere, wereldwijde podia. Dit jaar heeft het najaars-/winter 2025 schema, van 27 tot 31 januari, echter een bijna geheel nieuwe vorm aangenomen. Terwijl voor een handvol deelnemers de groei ongekend is geweest, zijn anderen niet helemaal ontsnapt aan de problemen van de bredere mode-industrie.

Nu de Deense labels Ganni en Cecilie Bahnsen naam maken tijdens Paris Fashion Week, waar ze beide hun lente-/zomer 2025 collecties presenteerden, heeft de aanhoudende onzekerheid in de modebranche sommige vaste CPHFW-deelnemers op de knieën gekregen. In november 2024 kondigden de oprichters van Saks Potts, Catherine Saks en Barbara Potts, aan dat ze na 10 jaar definitief zouden stoppen met hun bedrijf. Hoewel het duo aangaf dat de sluiting van het label geen financiële redenen had, gaven ze tegenover Vogue Business toe dat de industrie "moeilijke tijden" doormaakt, met name op het gebied van wholesale. Weken later kondigde een ander Deens merk, (Di)vision, zijn faillissement aan, wat de worstelingen van onafhankelijke merken opnieuw benadrukte.

Deze gebeurtenissen lijken de motivatie bij de meer gevestigde namen juist te hebben aangewakkerd om hun jongere tegenhangers te ondersteunen. Rotate werd bijvoorbeeld benoemd tot nieuwe beschermheer van het CPHFW NewTalent-programma voor najaar/winter 2025, en verbindt zich ertoe financiële steun en mentorschap te bieden aan opkomend talent. Dit seizoen sloot Bonnetje zich aan bij Alectra Rothschild / Masculina, Stamm en Berner Kühl om deel te nemen aan het initiatief.

Ondanks uitdagingen in de industrie, vestigen opkomende merken zich in de huidige realiteit

Vanaf het begin is het duidelijk waarom Bonnetje werd gekozen als het nieuwste lid van deze groep. De collectie, getiteld 'Doublages' (Frans voor verdubbeling), is geworteld in de huidige realiteit. De boodschap, bedoeld om het gebrek aan balans tussen werk en privéleven aan te kaarten, vergelijkbaar met de psychologie achter de tv-serie Severance, wordt weerspiegeld in de ontevreden en gedeconstrueerde kijk op traditionele kantoor kleding. Pakken zijn niet langer een enkel uniform, maar nemen twee of meerdere vormen aan, wat resulteert in stukken die "verschillende beelden van het zelf" willen manifesteren en zo de dialoog over zelfexpressie en de balans tussen iemands werk-zelf en persoonlijke identiteit willen stimuleren.

Bonnetje AW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Niet alleen is de overkoepelende boodschap van Bonnetje relevant in de huidige context, ook de bredere waarden met betrekking tot duurzaamheid sluiten naadloos aan bij die van CPHFW zelf. Het in Kopenhagen gevestigde merk hergebruikt wat het "afgedankte materialen" noemt om de wegwerpcultuur in de mode tegen te gaan en introduceert de mode van gisteren opnieuw in de huidige circulatie.

De status van CPHFW kan in dit opzicht niet worden ontkend. De invloed ervan strekt zich zelfs uit tot buiten de presenterende merken, naar de duurzaamheidswaarden, die binnenkort ook geïntegreerd zullen worden in London Fashion Week, een evenement dat juist moeite heeft om relevant te blijven en daardoor grip te houden in een uitdagende lokale markt. Dit seizoen kregen de duurzaamheidseisen van CPHFW, waaraan alle merken moeten voldoen om deel te nemen, een facelift. Merken moeten onder andere hun duurzaamheidsstrategieën en DEIB-beleid delen en bewijs leveren van circulaire designprincipes in hun proces. Najaar/winter 2025 werd vastgesteld als een proefseizoen voor deze veranderingen.

DEIB-beleid manifesteert zich in verschillende uitingen

Zulke strenge maatregelen lijken in eerste instantie misschien obstakels voor onafhankelijke merken op de line-up, maar vanuit het perspectief van Baum und Pferdgarten (BUP) is dit bijvoorbeeld niet het geval. "Het is geen obstakel, maar het opent onze ogen voor dingen waar we nog niet eerder aan hadden gedacht," vertelden de oprichters, Rikke Baumgarten en Helle Hestehave, aan FashionUnited in een interview. Terwijl dit voor BUP vorm krijgt in de push voor meer verantwoorde en circulaire bedrijfsvoering, betekent het voor anderen iets anders om zich uiterlijk aan de regels te conformeren.

Han Kjøbenhavn AW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Jannik Wikkelsø Davidsen, artistiek directeur van Han Kjøbenhavn, liet modellen met gehoorapparaten zien in de presentatie om het concept van "authentieke zelfexpressie" te benadrukken. Elders werden items zoals een selectie retro voetbal merchandise, gesponsord door persoonlijke relaties met het merk, gepresenteerd als een manier om community te promoten, een idee dat centraal stond in de 'Concrete Born' collectie. NewTalent-merk Berner Kühl ziet zichzelf in een meer educatieve rol en biedt een modulaire garderobe die is ontworpen om lang mee te gaan en zo de volgende generatie consumenten te informeren over "kwaliteitsproducten".

Berner Kühl AW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Onder de 34 namen op de line-up ontbraken gevestigde merken niet volledig. Marimekko, Stine Goya en Filippa K, dat voor het eerst een presentatieformat aannam, versterkten het schema, naast reeds lang bestaande vaste deelnemers zoals Henrik Vibskov en Won Hundred. Kopenhagen keek ook naar zijn Scandinavische buren voor een bijdrage en versterkte de banden met Noordse organisaties ten goede van de industrie. Een uitgebreid partnerschap met Fashion in Helsinki, dat dit jaar kennispartner van het evenement werd en mede-gastheer was van de openingsreceptie, was aanwezig, evenals de voortdurende relatie van CPHFW met talentondersteuningsplatform Alpha, dat dit seizoen het Deense merk Frederik Taus naar de CPHFW NewTalent showroom bracht.

Op het bredere schema benadrukten nieuwkomers zoals het IJslandse merk 66°North en het Zweedse herenmodemerk Cmmn Swdn de toewijding van de modeweek om meer Scandinavisch design te verwelkomen. Voor Kopenhagen onderstreept de opname van "gerenommeerde Scandinavische namen naast internationale voorhoedes" in het programma "de internationale positionering van CPHFW binnen de wereldwijde modekalender". De kern is de hoop dat parallel aan de verhoogde wereldwijde status van CPHFW, de deelnemende merken ook vergelijkbare erkenning mogen bereiken.

Cmmn Swdn AW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight