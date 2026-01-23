In Parijs speelt Issey Miyake met vorm en wordt Dries Van Noten volwassen

Parijs - Op de derde dag van de modeweek voor mannen presenteerde het Japanse huis Issey Miyake donderdag in Parijs de nieuwe, vloeiende en kleurrijke collectie van zijn label IM Men.

De nieuwe wintergarderobe van het merk, onthuld in het Collège des Bernardins, draagt de naam ‘formless form’ (vormeloze vorm) en doet zijn naam eer aan.

De jassen zijn lang en wijd, net als de wikkelbroeken en sarouels die dansen op het ritme van de stappen van de modellen. Hierover worden grote tunieken gedragen. Sommige broeken en gewatteerde jassen lijken uit dekbedden gesneden. De das wordt overdreven lang gedragen of over de schouder geslagen, terwijl meerdere sjaals samen poncho's vormen.

De eerste silhouetten in zwart, wit, beige of bruin worden opgevolgd door zeer kleurrijke outfits. Felroze wordt gecombineerd met oranje of paars, en blauw met geel, allemaal verbonden door een groen kleurverloop.

Het geheel wordt gecombineerd met zeer soepele enkellaarzen of sneakers, dockermutsen en clochehoeden met geïntegreerde sjaals.

‘Volwassenwording’

Dries Van Noten Fall Winter 2026, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ook bij Dries Van Noten waren kleuren aanwezig, in een dieper palet en vooral via een overvloed aan prints, de signatuur van het Belgische huis. “In deze tweede mannencollectie wilde ik het idee van volwassenwording verkennen”, legt ontwerper Julian Klausner uit.

Eenmaal volwassen, nemen de kinderen de ‘bloemen van moeder’ met zich mee. Deze verschijnen op jassen, de voeringen van zwarte vinyljacks van verschillende lengtes, en op kilts. Ook ‘de jas van vader’ komt terug, in de vorm van een soepele, feloranje trenchcoat of een grote groene parka.

De broeken zijn er in ruitpatronen, tartanflanel of effen wol. Breigoed is alomtegenwoordig, zowel in lange jassen, coltruien als mouwloze truien in de stijl van een Oxford-student.

Capes maken hun opwachting, waaronder een grijze variant ingelegd met kleine juwelen. Dit alles wordt gecombineerd met Peruaanse mutsen, pilotenbrillen en hoge boksschoenen.

Rick Owens bouwt ‘Tower’

Een andere sfeer bij de Amerikaan Rick Owens. Trouw aan zijn undergroundstijl presenteerde de meester van de gothic in het Palais de Tokyo een collectie genaamd ‘Tower’. De collectie kenmerkt zich door vloeiende silhouetten, met leren jassen met grote kragen, gerafelde shorts en gigantische laarzen met zijvakken. Ook waren er macramémaskers waarvan de draden tot op de knieën vielen.

De garderobe, in een donker palet zoals gebruikelijk bij de ontwerper, bevatte ook stukken van kevlar. Dit is een vezel die vijf keer sterker is dan staal en waarmee doorgaans kogelvrije vesten worden gemaakt.