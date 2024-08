In Taiwan wordt textiel gemaakt van oesterschelpen

Taiwan - Oesterschelpen, eeuwenlang gebruikt om hun isolerende eigenschappen, worden nu hergebruikt om een unieke, milieuvriendelijke stof te creëren in het oesterkwekende westen van Taiwan.

Ondernemer Eddie Wang herinnert zich de tweekleppige schelpen die de straten van zijn geboorteplaats in het westelijke district Yunlin bedekten, die de lokale bevolking gebruikte om hun huizen te isoleren. "Ze verbrandden de schelpen en brachten het residu aan op de muren. De huizen waren dan warm in de winter en koel in de zomer", vertelde de 42-jarige Taiwanees aan nieuwsbureau AFP in zijn fabriek in Tainan, in het zuidwesten van het eiland. "Dus was ik nieuwsgierig waarom oesterschelpen zo'n wonderbaarlijk effect hadden."

Zijn bedrijf Creative Tech Textile, opgericht in 2010, produceerde een "milieuvriendelijke stof", een polyester afkomstig van gerecyclede plastic flessen, maar Wang vond het "gewoon". Met zijn jeugdherinnering in gedachten, werkte hij vervolgens samen met een onderzoeksinstituut om te experimenteren met het maken van stof van afgedankte oesterschelpen. Hun onderzoek culmineerde in 2017 met de ontdekking van een proces om een wol-achtig materiaal te creëren.

Vandaag de dag gebruikt zijn fabriek in Taiwan zo'n 100 ton van de beschermende schelpen per jaar om ongeveer 900 ton "Seawool" te produceren, een gepatenteerde en handelsmerkstof. De stof en de kledingstukken die ervan gemaakt worden, genereren jaarlijks zo'n 220 miljoen Taiwanese dollar (6,2 miljoen euro, 6,8 miljoen dollar), voornamelijk gekocht door duurzame en outdoorkledingmerken in Europa en de Verenigde Staten. De productie van deze wol in Taiwan zou niet mogelijk zijn zonder de unieke oesterkweekindustrie van het eiland, aldus Wang.

'Magische wol'

"Je vindt deze industriële keten nergens anders ter wereld", aldus de ondernemer. "We hebben mensen om de oesters te oogsten, we hebben mensen om de oesterschelpen schoon te maken, en we hebben mensen om de schelpen te drogen en te calcineren (behandelen)", vertelt hij.

Het eiland Taiwan heeft een enorme eetlust voor de weekdieren en oogst elk jaar zo'n 200.000 ton, die meestal lokaal worden gegeten, in knapperige oesteromeletten of noedelgerechten. De populariteit betekent ook dat er jaarlijks ongeveer 160.000 ton aan schelpen van de tweekleppige wordt weggegooid, aldus het ministerie van Landbouw. Ze stapelen zich op in de straten van oesterkwekende steden, voornamelijk in de westelijke Taiwanese districten Yunlin, Changhua en Chiayi, waar ze een aanhoudende visgeur verspreiden en broedplaatsen vormen voor muggen.

In Wangs fabriek worden de schelpen vermalen tot kleine kralen, die vervolgens worden gemengd met garen gemaakt van gerecyclede plastic flessen. "Dit creëert een magische wol", zei hij. "Oesterschelp is een materiaal met lage thermische geleidbaarheid - het absorbeert of verspreidt geen warmte." Op een half uur rijden van de winkel van de ondernemer, waar hij zijn sportjacks en trainingspakken showt, heeft het staatsbedrijf Taiwan Sugar Corporation (TSC) ook een fabriek die de schelpen vermaalt tot poeder, dat wordt gebruikt om huishoudelijke producten zoals wierookstokjes te maken.

De gemalen kalkhoudende schelpen helpen de rook en toxiciteit van brandende wierook te verminderen, aldus Chen Wei-jen, adjunct-hoofd van de biotechnologische afdeling van TSC. "We hopen dat oesterschelpen industriële toepassingen kunnen hebben, en dat geïnteresseerde bedrijven ze als grondstof kunnen gebruiken om hun producten milieuvriendelijker te maken" en er een toegevoegde waarde aan te geven, zei Chen.

'Veranderd in goud'

Voordat ze kunnen worden gegeten en hun schelpen door de industrie kunnen worden gebruikt, worden de tweekleppigen in het oesterkweekdistrict Chiayi eerst bij zonsopgang geoogst uit kooien die langs de kust zijn opgesteld. Ze worden gesorteerd voordat ze naar fabrieken worden gestuurd zoals die van ondernemer Dai Sen-tai, waar machines ze schoonmaken. Ze worden vervolgens naar kleine familiebedrijven gestuurd die ze pellen en de lege schelpen verder naar het zuiden sturen.

Dai is een oesterkweker van de derde generatie, en hij is blij dat Taiwan een nieuw leven vindt voor dit mariene afval. "Toen ik klein was, wilde niemand oesterschelpen. Ze werden gewoon gedumpt en overal achtergelaten", vertelt hij aan AFP. "Het is een goede zaak dat dit afval nu in goud wordt veranderd."