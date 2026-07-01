Inditex doneert drie miljoen euro aan slachtoffers aardbevingen in Venezuela

Madrid – De Spaanse modegigant Inditex, moederbedrijf van populaire ketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti, kondigt een bijdrage van drie miljoen euro aan. De donatie is bestemd voor het programma van het Rode Kruis voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela.

Volgens de directie van de Spaanse groep is er een bijdrage van drie miljoen euro toegezegd aan het noodhulpprogramma voor de slachtoffers van de aardbevingen. Dit is in lijn met het hulp- en donatiebeleid van het bedrijf bij humanitaire crises, zoals die in Venezuela na de zware aardbevingen van 24 juni. Het programma is een initiatief van de Venezolaanse delegatie van het Rode Kruis. De donatie verloopt via het Spaanse Rode Kruis en de fondsen worden beheerd in coördinatie met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

De fondsen zijn bestemd voor twee hoofddoelen. Ten eerste, de aankoop, distributie en het transport van essentiële goederen. Deze goederen zijn cruciaal in de eerste fase van een noodsituatie en omvatten zaken als watercontainers, dekens, lakens, tenten en pakketten met keuken-, slaap- en hygiëneartikelen. Ten tweede, de financiering van een mobiele kliniek in het land. Deze kliniek versterkt de zorgcapaciteit in de zwaarst getroffen gebieden en kan dagelijks ongeveer honderd poliklinische patiënten helpen.

Het Spaanse bedrijf licht toe dat deze mobiele faciliteiten ‘spoedeisende hulp bieden, inclusief triage, stabilisatie van patiënten, eerste hulp, traumazorg en doorverwijzing van gevallen die ziekenhuiszorg nodig hebben’. Het bedrijf voegt toe dat ‘de kliniek capaciteit heeft voor medische diensten aan honderd poliklinische patiënten per dag’ en wordt ‘bemand door gespecialiseerd zorgpersoneel’ dat ‘samenwerkt met lokale professionals’. De donatie draagt ook bij aan ‘de aankoop, distributie en het transport van essentiële goederen’ met als ‘doel om te voorzien in de basisbehoeften van de getroffen mensen tijdens de eerste fase van de noodsituatie’. Tegelijkertijd zet het Spaanse bedrijf ook een kanaal op voor gelddonaties van zijn medewerkers in Spanje.

Met vier winkels in Venezuela

Na een totaal van 24 winkels in het land aan het einde van het boekjaar 2016, sloot Inditex in 2021 al zijn winkels in Venezuela. In hetzelfde jaar, als reactie op de humanitaire crisis in het land, kondigde de Spaanse modegigant de steun aan een nieuw driejarig programma aan. Dit programma was gericht op de zorg voor ontheemden in Venezuela, Colombia, Ecuador en Brazilië.

Rond de afronding van dit programma keerde Inditex terug op de Venezolaanse markt. Het bedrijf opende op 25 april 2024 een nieuwe, eerste Zara-winkel in het land, in het Sambil-winkelcentrum in de gemeente Chacao, in het grootstedelijk gebied van Caracas. Na deze opening volgden nieuwe winkels van de ketens Pull&Bear, Bershka en Stradivarius. Met deze toevoegingen had Inditex aan het einde van het laatste boekjaar in 2025 vier actieve winkels. Naar verluidt zijn deze vestigingen echter tijdelijk gesloten na de aardbevingen. Men wacht tot de huidige crisis in het land zoveel mogelijk normaliseert.