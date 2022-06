Influencer Camille Charrière creëert een capsulecollectie voor Mango

Camille Charrière slaat de handen ineen met Mango. De in Londen gevestigde Franse influencer lanceert eind november een capsulecollectie met uitgaanskleding, zo is te lezen in een persbericht. Het gaat om een limited-edition collectie die vanaf november 2022 te koop is.

De collectie bestaat uit veertig kledingstukken met jurken, jassen en accessoires, die bedoeld zijn om feestelijke looks te creëren voor de feestdagen. Satijnachtige stoffen, pailletten en kant zullen centraal staan in de collectie die opzettelijk niet trendgericht is, zo meldt het persbericht. De volgers van Camille zullen iconische items uit haar garderobe herkennen, zoals de slip dress en minirok.

De in Londen gevestigde Camille Charrière is ook bekend als tv-presentatrice, podcast host en wordt regelmatig gespot op de eerste rij van modeshows van grote modemerken. Ze voegt nu met haar collectie voor Mango merkambassadeur toe aan haar lijst van carrièretitels. Mango heeft eerder ook samengewerkt met bekende artiesten en beroemdheden zoals Jeanne Damas, André Saraiva, Leandra Medine en Pernille Teisbaek.

Mango is van plan om in het aantal winkels in Frankrijk, een van de belangrijkste markten van het merk, in 2025 uit te breiden, zo is te lezen op Fashion Network. Het bedrijf heeft 1.600 mensen in dienst in Frankrijk en is van plan om in 2022 twintig nieuwe winkels te openen, met name in de stadscentra van Reims, Colmar en Orange en in het winkelcentrum Les Atlantes in Tours. Daarnaast zal het merk 3,5 miljoen euro investeren in de renovatie van haar Parijse locaties op 54 Rue Haussmann, Rue de Rivoli, en op het treinstation Saint-Lazare, zo meldt Fashion Network.