Influencer veroordeeld tot betaling aan LVMH-merken wegens verkoop van namaak designerproducten

De Britse content creator Georgia Aldridge is veroordeeld tot een betaling van 213.000 pond aan diverse LVMH-merken. De uitspraak van het Britse Hooggerechtshof volgt op de verkoop van namaak luxegoederen aan haar volgers op sociale media.

Aldridge moet het aanzienlijke bedrag betalen aan merken als Fendi, Loewe, Dior en Celine. Zij beschuldigden de influencer en haar bedrijf, Rolo Fashion Ltd, er gezamenlijk van honderden aan omzet te hebben gekost.

Volgens de rechtbankdocumenten kocht Aldridge producten die op merkproducten leken op de Chinese marktplaats Ali Express. Vervolgens verkocht zij deze via speciale Instagram-pagina's of een WhatsApp-groep.

De uitspraak volgt op een verstekvonnis uit januari 2025. Daarin is vastgesteld dat Aldridge “inbreuk maakte op de handelsmerken door de verkoop van wat de eisers omschrijven als namaak luxegoederen die een of meer van de handelsmerken dragen”.

De zaak roept zorgen op over de hoge kwaliteit van namaakproducten. Een getuige van LVMH, Nicolas Lambert, suggereert dat dergelijke imitaties “de neiging hebben het publiek te misleiden door hen te laten geloven dat ze echt zijn”.

Lambert voegt daaraan toe dat “de namaakindustrie dit onderscheid maakt in online communicatie, door termen als ‘1 op 1’ of ‘spiegelkwaliteit’ te gebruiken om namaakproducten van hoge kwaliteit aan te duiden”.

De rechter verwerpt de bewering van de merken dat consumenten zich niet bewust waren van de onrechtmatigheid van de producten. De rechter wijst op de doorgaans lagere prijs van namaakproducten en is van mening dat de uitgewisselde berichten tussen consumenten en Aldridge op bewustzijn duiden.

De rechtbank verwerpt ook de claims over reputatieschade. Wel is de rechtbank het ermee eens dat Aldridge profiteerde van ‘ontoereikende openbaarmaking’. Daarom is bepaald dat de influencer een bedrag moet betalen voor de geschatte gederfde winst.