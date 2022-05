Influencerwerk komt ontvanger van bijstand duur te staan: 16.000 euro terugbetalen

Het ontvangen van gratis kledingstukken in ruil voor het aanprijzen van kleding op Instagram en het meedoen aan fotoshoots kwam een ontvanger van een bijstandsuitkering duur te staan. Zij moet 16.000 euro aan ontvangen bijstand terugbetalen omdat ze haar activiteiten niet heeft doorgegeven aan de uitkeringsinstantie, zo deelt RTL nieuws op hun website.

Ondanks dat de jonge vrouw meedeelt dat ze voor de activiteiten geen geld, maar enkel kleding heeft ontvangen, moet zij het geheel ontvangen bijstandsbedrag over de periode juni 2018 tot en met juli 2019 terugbetalen. Deze beslissing werd genomen omdat ze haar administratie met een overzicht van alle activiteiten en opbrengsten niet met de uitkeringsinstantie heeft gedeeld, ook nadat dit door hen verzocht werd, aldus RTL nieuws.

Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB), die een openbare uitspraak over de zaak naar buiten bracht, had de vrouw ook de ontvangst van (in totaal 22) kledingstukken moeten melden, aangezien deze een financiële waarde vertegenwoordigen. Daarnaast ziet de instantie haar activiteiten als investering in de groei van haar aantal volgers, wat volgens hen zakelijk voordeel biedt.

De vrouw is in hoger beroep gegaan, maar zonder resultaat. Ook hebben rechters haar bezwaar tot een overige boete van 1236 euro, voor het niet doorgeven van haar activiteiten, afgewezen.