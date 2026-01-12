Ingebouwde AI: hoe slimme hangers en ringen de interactie zonder scherm herdefiniëren

Las Vegas (Verenigde Staten) - Ingebouwde AI in een hanger of broche, met permanent actieve microfoons en camera's, maakt een krachtige rentree na eerdere grote mislukkingen. Deze ontwikkeling voegt zich bij de slimme ringen, horloges en brillen die de toekomst na de smartphone vormgeven, een toekomst met minder afhankelijkheid van schermen.

In Las Vegas bevestigt de CES, 's werelds grootste techbeurs, de comeback van deze slimme objecten. Dit gebeurt amper twee jaar na de grote mislukking van een van de voorlopers, de AI-broche van Humane.

Lenovo, de nummer één in personal computers, onthult dinsdag een prototype van een hanger van dochteronderneming Motorola. Het object is bedoeld voor de stembesturing van Qira, de AI-assistent van het bedrijf, zonder de noodzaak van een scherm. Het apparaatje vangt geluid en beeld op vanaf de borst, waardoor de handen vrij blijven.

De vraag is of deze opvallende aankondiging, net als de alomtegenwoordigheid van prototypes van slimme brillen die filmen, luisteren en op stem reageren, opnieuw op maatschappelijke weerstand stuit. “Ga echte vrienden maken!” en “Surveillancekapitalisme” stond afgelopen herfst op graffiti die de massale reclamecampagne voor Friend, een AI-hanger, in de metro van New York bedekte.

De industrie is optimistisch, gezien de technologische vooruitgang op gebieden waar pioniers faalden door bugs, oververhitting en een korte batterijduur. Spraak-AI is in twee jaar tijd veel vloeiender geworden en kan nu een bijna natuurlijk gesprek voeren. Bovendien kunnen de chips gegevens direct op het apparaat verwerken, zonder afhankelijkheid van een internetverbinding.

Naast start-ups omarmen ook andere giganten dan Lenovo de trend. Amazon nam afgelopen zomer de start-up Bee over. Meta kocht in december de specialist Limitless en blijft AI-assistentfuncties toevoegen aan zijn marktdominante slimme brillen.

Op de achtergrond is het plan van OpenAI om tegen 2027 een eigen slim apparaat op de markt te brengen, ontworpen rond ChatGPT, de meest gebruikte AI-assistent ter wereld, een publiek geheim.

Minder scherm

Iedereen verkent echter verschillende richtingen. De behuizing van Bee is te dragen aan de pols, riem of op een revers en functioneert voornamelijk als een productiviteitsassistent voor notities, herinneringen en agenda-items. De start-up Vocci, gericht op AI-ondersteunde notities, zet in op een ring. Plaud mikt op professioneel gebruik tijdens vergaderingen, met een rechthoekige behuizing die nauwelijks dikker is dan een bankpas.

Anderen, zoals de Chinese start-up iBuddi, presenteren in Las Vegas een prototype van een medaillon-compagnon. De ambitie is de strijd tegen ‘schermmoeheid’. “Onze filosofie is de ontwikkeling van een AI-compagnon voor op het lichaam die een deel van de interacties met de telefoon vervangt, in plaats van een extra, aandacht opeisend scherm toe te voegen”, legt Yin Haitian, oprichter van iBuddi, uit aan AFP.

De ondernemer, die een commerciële lancering in juli voor ogen heeft, verzekert: “iBuddi is niet gericht op surveillance, het reageert op belangrijke momenten in plaats van continu alles op te nemen”. De Looki L1 daarentegen legt continu het perspectief van de drager vast. Het apparaat belooft advies te geven over het vermijden van een derde kop koffie, commentaar te leveren op plaatsen of objecten in de omgeving en de dag samen te vatten in een stripverhaal.

“De privacyverwachtingen van consumenten zijn niet verdwenen, maar ze evolueren”, merkt analist Avi Greengart van het bureau Techsponential op, “omdat we al worden gemonitord door miljarden smartphones, stedelijke cameranetwerken en slimme apparaten die we vrijwillig in onze huizen hebben toegelaten”.

Betekenen deze apparaten het einde van de smartphone? Volgens Yin Haitian is de belangrijkste belemmering voor de adoptie ‘noch de batterij, noch de privacy’, maar het huidige gebrek aan een ‘doorslaggevende gedragsverandering’. “Deze wearables zullen de smartphone in de nabije toekomst niet vervangen. Een glazen touchscreen van 15 centimeter is daarvoor te handig”, stelt Avi Greengart. Hij voorspelt eerder een lange periode van co-existentie.

En voor wie zich zorgen maakt over de alomtegenwoordigheid van microfoons, heeft een andere start-up in Las Vegas de oplossing. Het bedrijf verkoopt de Wearphone: een dik, zwart masker, zo groot als een chirurgisch mondkapje. Dit masker belooft de vertrouwelijkheid van gesprekken te waarborgen, of die nu met een gesprekspartner aan de telefoon of met een AI-assistent zijn.