Inkoopgids damesmode FW25: Negen items die u niet mag missen

De herfst/winter 2025 ready-to-wear collecties van ‘de grote vier’ modesteden staan in de startblokken om op 6 februari 2025 in New York van start te gaan. Vooruitkijkend naar het komende seizoen, wordt het duidelijk dat ‘Cocooning’ een sleutelwoord zal zijn, met comfortabele gebreide truien en parka's met fleecevoering. Hoge halslijnen en lange lengtes voor jurken en rokken ogen fris.

Na verschillende seizoenen gericht op lichaamsbewuste stijlen, zien we een terugkeer naar volume in verschillende categorieën, waaronder blouses, broeken en rokken. Layering zal ook een rol spelen bij zowel bovenkleding als jurken.

We hebben het einde van de ‘quiet luxury’ trend nog niet gezien en dit wordt weerspiegeld in het belangrijkste kleurenpalet van het seizoen: crème, beige, caramel, chocolade en andere neutrale tinten.

Hier zijn negen niet te missen items om naar uit te kijken.

1. Jas/Sjaal Combinatie

Deze trend is al gaande bij influencers: lange wollen jassen met aangehechte sjaals zullen waarschijnlijk op veel catwalks te zien zijn tijdens het herfst/winter 2025 seizoen. Deze stijl omhult de drager en is zowel praktisch als stijlvol.

Gezien bij Chloé herfst/winter 2024 en MSGM herfst/winter 2024.

Chloé herfst/winter 2024 Credits: Chloé herfst/winter 2024/©Launchmetrics/spotlight

MSGM herfst/winter 2024 Credits: MSGM herfst/winter 2024/©Launchmetrics/spotlight

2. Parka

Geïnspireerd door het iconische Britse merk Barbour, verwachten we variaties op de klassieke parka. Deze jas zal meestal een waterafstotende buitenlaag hebben met praktische details en een comfortabele voering zoals fleece of imitatiebont.

De recente trend is om de parka niet alleen te stylen met meer voor de hand liggende casual kledingstukken, maar ook over avondlooks.

Gezien bij N21 lente/zomer 2025 en Rabanne herfst/winter 2025.

N21 herfst/winter 2024 Credits: N21 herfst/winter 2024/©Launchmetrics/spotlight

Rabanne herfst/winter 2024 Credits: Rabanne herfst/winter 2024/©Launchmetrics/spotlight

3. Jurk met Cape

Een cape voegt een extra element van interesse toe aan een minimalistische stijl jurk. De cape kan geïntegreerd zijn of als een afzonderlijk kledingstuk worden aangeboden. Stoffen kunnen geribbelde breisels en stretch jersey omvatten.

Gezien bij 16Arlington SS25, Brandon Maxwell FW25 en Ralph Lauren FW24.

16Arlington FW24 Credits: 16Arlington FW24/©Launchmetrics/spotlight

Ralph Lauren FW24 Credits: Ralph Lauren FW24/©Launchmetrics/spotlight

Brandon Maxwell FW24 Credits: Brandon Maxwell FW24/©Launchmetrics/spotlight

4. Diepe v-hals henley

Een uitzondering op de volumeregel is de diepe V-hals henley of bodysuit, die waarschijnlijk een van de meest populaire stijlen van het seizoen zal zijn. Meestal uitgevoerd in geribbelde of effen lichtgewicht jersey, let op een variëteit aan knooplijsten, met of zonder knopen en/of drukknopen.

Gezien bij Chloé FW24 en Acne Studios FW24.

Credits: Acne Studios FW24/©Launchmetrics/spotlight

Chloé FW24 Credits: Chloé FW24/©Launchmetrics/spotlight

Blouse met volume

Geweven blouses krijgen grotere volumes, met gestructureerde vormen en pofmouwen. Stofmanipulaties omvatten plooien en gedrapeerde elementen. Zoals we hebben gezien in andere categorien, is er interesse in de halslijn met grote strikken en ingewikkelde kragen.

Gezien bij Dolce & Gabbana FW24 en Carven FW24.

Dolce & Gabbana FW24 Credits: Dolce & Gabbana FW24/©Launchmetrics/spotlight

Carven FW24 Credits: Carven FW24/©Launchmetrics/spotlight

6. Trui met Franjes

Oversized chunky knit truien zijn al een paar winterseizoenen trending en FW25 is geen uitzondering. Zoek naar truien die rijkelijk versierd zijn met franjes, wat de meest populaire vorm van versiering blijft.

Gezien bij Isabel Marant FW24 en Sacai FW24.

Isabel Marant FW24 Credits: Isabel Marant FW24/©Launchmetrics/spotlight

Sacai FW24 Credits: Sacai FW24/©Launchmetrics/spotlight

7. Trui met Motief

Let op speelse dierenmotieven op truien. Deze omvatten intarsia breisels, borduursels en andere plaatsingen, op een verscheidenheid aan stijlen zoals dikke ribbels en Fair Isle patronen.

Gezien bij Coach FW24 en Kolor FW24.

Coach FW24 Credits: Coach FW24/©Launchmetrics/spotlight

Kolor FW24 Credits: Kolor FW24/©Launchmetrics/spotlight

8. Relaxed- fit broek

Verwacht de terugkeer van een klassieke broekstijl, de relaxte broek met plooien aan de voorkant. Deze zal worden uitgevoerd in een verscheidenheid aan stoffen, van blauwe denim en corduroy met brede ribbels tot geruite stoffen en wol.

Gezien bij Zimmermann FW24 en Tommy Hilfiger FW24.

Zimmermann FW24 Credits: Zimmermann FW24/©Launchmetrics/spotlight

Tommy Hilfiger FW24 Credits: Tommy Hilfiger FW24/©Launchmetrics/spotlight

9. Midi-rok met volume

Midi rokken met plooien of rimpels in de taille zijn een belangrijk item voor FW25. Stoffen omvatten lichtgewicht wol, tweed en zelfs imitatieleer.

Gezien bij Tommy Hilfiger FW24, 16Arlington FW24 en Dawei FW24.

16Arlington FW24 Credits: 16Arlington FW24/©Launchmetrics/spotlight

Dawei FW24 Credits: Dawei FW24/©Launchmetrics/spotlight