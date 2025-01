Inkoopgids kindermode FW25: Belangrijke items waaronder outerwear, jurken en broeken

De afgelopen maand zijn de nieuwste kindermodecollecties weer gepresenteerd tijdens Pitti Bimbo in Florence en Preview Kids in Nieuwegein. Over het algemeen zullen retrothema's, van jaren '60 mod, jaren '70 boho en jaren '80 sportkleding, dit seizoen een grote rol spelen. De volgende looks zijn de belangrijkste items die we kunnen verwachten.

Belangrijkste items voor meisjes

Wollen jassen

In bovenkleding heeft de 'Quiet Luxury' trend, die nog steeds invloed heeft op de collecties voor volwassenen, zich uitgebreid naar de meisjesmarkt voor najaar 2025. Let op gestructureerde wollen jassen, enkel- of dubbelrijigs, en in verschillende kleuren. Versieringen zijn onder andere knopen van schildpad of metaal, opgestikte en klepzakken, contrasterende biezen en Peter Pan-kragen.

Ruiten en Schotse ruit

Let op ruiten en Schotse ruiten, zijn beide belangrijke patronen voor najaar 2025. Stijlen omvatten zowel empire- als verlaagde tailles, Peter Pan- en geruite kragen en fluwelen biezen voor jurken, rechte broeken en blouses met carré.

Gewatteerde jassen, jacks en vesten

Gewatteerde jassen en jacks blijven trendy. Let op verschillende stijlen (waaronder taillelengte), lange modellen en vesten. Felgekleurd nylon is de norm, maar andere stoffen zoals gewatteerd denim werken ook.

Leggings met print

Let op zachte, rekbare leggings in verschillende prints voor najaar 2025. Producenten gebruiken de nieuwste technologie om stoffen te produceren die sneldrogend zijn, zoals Everlux, of zweetafvoerend zoals Luxtreme.

Feestjurken

Sinds het einde van de pandemie zijn kinderfeestjes steeds uitbundiger geworden, net als de outfits die de aanwezigen dragen. Voor najaar 2025 zijn korte jurken met een empiretaille in felgekleurde satijn, uitgevoerd in felgekleurde of iriserende satijn, een must. Versieringen zijn belangrijk, waaronder veren, ruches, franjes en applicaties.

Prairiejurken

Het westernthema is nog steeds sterk aanwezig en jurken worden uitgevoerd in robuuste stoffen zoals denim en zware katoen. Versieringen zijn onder andere prairiedetails zoals ruches en borduursels.

Belangrijkste items voor jongens

Brandweerjacks

Net als de versies die door Amerikaanse brandweerlieden worden gedragen, hebben deze jassen een buitenkant van gewaxt of geolied canvas, zijn de kragen en manchetten van contrasterend corduroy en zijn de sluitingen authentieke metalen haaksluitingen.

Fleecejacks en -vesten

Zoek naar fleecejacks en -vesten met een zachte 'teddy' textuur, ontworpen om over meerdere lagen te dragen. Biezen en trekkoorden zorgen voor een vleugje contrastkleur.

Baseballjacks

Het retro wollen baseballjack is een belangrijk item in de jongenskledingmarkt voor najaar 2025. Kijk naar leren mouwen, badges en borduursels, geribbelde kragen en manchetten en andere colourblock- en gestreepte details.

Utilitybroeken

Broeken met utilitydetails blijven trendy voor najaar 2025. Let op stonewashed denim, corduroy, kleurrijk katoenen canvas en camouflageprints voor rechte modellen. Details zijn onder andere cargo- en balgzakken.

Boilersuits

Dit seizoen is de alles-in-één boilersuit met utilitylook, uitgevoerd in robuuste materialen zoals denim en zware katoen, een must. Details zijn onder andere opgestikte zakken, tailledefinitie en contrasterende stiksels.

Sweatshirts met logo

Basic sweatshirts krijgen dit seizoen een upgrade, uitgevoerd in biologisch of gerecycled katoen, gebruiken ontwerpers verschillende details om vernieuwing te bieden. Dit omvat colourblocks, contrasterende trekkoorden, kangoeroezakken en merklogo's. Vaak getoond in sets met bijpassende sweatpants.

Tirolese jacks

Voor feestelijke gelegenheden zijn jacks geïnspireerd op de Tiroler regio een must. Uitgevoerd in wol, met kenmerken zoals een opstaande kraag, metalen 'munt'-knopen en een contrasterende bies van fluweel.