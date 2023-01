Inkoopgids voor damesmode FW23: niet te missen items

Het FW23 prêt-à-porter seizoen gaat van start. New York begint op 10 februari, gevolgd door Londen, Milaan en Parijs, tot en met 7 maart. Wat zullen de belangrijkste trends zijn? We hebben al enkele belangrijke aanwijzingen verzameld uit het lopende pre-fall 23 seizoen en de wintercollecties van 2022. Opnieuw zal denim in allerlei stijlen en tinten belangrijk zijn. Het gebruik van tweed en plaid materialen blijft resoneren, net als meer formele separates. Voor het FW23 seizoen moet elke winkelvloer de volgende items bevatten:

Cargo pants

Beeld: Dion Lee pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Dion Lee FW23

Combinatie items of bijverkoop: gebreide truien, button down overhemden of blouses.

Blouson puffer

Beeld: Etro pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Etro pre-fall 23

Combinatie items of bijverkoop: leggings, minirokken en over-de-knie-laarzen.

Trench coat

Beeld: Erdem pre-fall 23/ Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Erdem pre-fall 23

Combinatie items of bijverkoop: veterlaarzen

‘Chanel’ style jasjes

Beeld: Delcore pre-fall 23

Gezien bij: Delcore herfst 23

Combinatie items of bijverkoop: crop tops, knits en midi lengte rokken

Slip dress

Beeld: Alberta Ferretti pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Alberta Ferretti pre-fall 23

Combinatie items of bijverkoop: ruimvallende overjassen, faux fur jassen, strappy sandalen of laarzen.

Capuchontrui

Beeld: Adeam pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Adeam pre-fall 23

Combinatie items of bijverkoop: joggingbroeken of losse flowy pants.

Mini plooirokje

Beeld: Ermano Scervino pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Ermano Scervino pre-fall 23

Combinatie items of bijverkoop: truien en hoge laarzen.

Franje

Beeld: Jason Wu pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Jason Wu FW22

Beeld: Jason Wu pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

Gezien bij: Jason Wu FW22

Combinatie items of bijverkoop: Hoge hak laarzen of schoenen.