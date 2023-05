Inkoopgids voor FW23 runway trends: sportieve inspiratie

De combinatie van sportkleding en mode gaat terug naar de jaren '70. Het was een stijl die in de jaren ‘80 op gang kwam met het begin van het hiphop tijdperk. De trend heeft zich sindsdien voortgezet. Virgil Abloh verhief atletiekkleding tot een high-end ontwerpersniveau, waarna de pandemie ervoor zorgde dat men dagelijks sportkleding combineerde met gewone kleding. Voor het FW23 seizoen toonden veel ontwerpers op sport geïnspireerde silhouetten. Hier zijn de tien beste looks.

Diesel (ontwerper: Glenn Martens)

Diesel FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 66: Een gelaagde look: Een lichtblauw en zwart sweatshirt met ‘verfstrepen’ onder een versie met korte mouwen en ‘succesvol’ opschrift, gecombineerd met een bijpassende sweatpants met gele opschriften. Accessoires waren een ‘Diesel’-choker van rode hars, een zwarte laktas en schoenen die bij het ensemble pasten.

Ferrari (ontwerper: Rocco Iannone)

Ferrari FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 37: Een mock turtleneck cropped top en bijpassende legging in colorblock navy, burgundy en coral jersey en mesh jersey. De look werd aangevuld met een roze metallic handheld shopper, grijze moto-handschoenen en grijze sneakers met rode veters.

Heron Preston

Heron Preston FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 36: Een oversized witte, getailleerde blazer met een klemsluiting en een metalen ring in een blauwe slangenleren patch over een naadloze legging. Maak de look af met kleine hoepeloorbellen, een zwarte rechthoekige zonnebril en blauwe, witte en zilveren sneakers.

Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood

Kronthaler Westwood FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 28: De traditionele trainingsbroek in smaragdgroen velours versierd met witte strepen, een AK-logo en een rood veterbandje, getoond met een bijpassende gelaagde top. De look is afgewerkt met een blauwe bowlingtas en gele en zwarte laarzen met kanten relief.

Ottolinger (designer: Cosima Gadient and Christa Bösch)

Ottolinger FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 26: Sportief ogende kledingstukken zoals een gebroken wit jasje met banden en een bijpassende broek met zwarte vlakken.

Stella McCartney

Stella McCartney FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 35: Een klassiek trainingspak met een navy jasje en ritssluiting en rode strepen op de armen en een bijpassende broek. Beide zijn voorzien van een rood Stella McCartney-logo. Accessoires die erbij gedragen worden: een ovale zonnebril, loafers met ketting en een sportief verguld fluitje.

Errea x Francesca Liberatore

Errea x Francesca Liberatore FW23. Beeld via de ontwerper

Look 20: Onder een lange trenchcoat werd een beige geribbelde trui met koehals over een bruin geribbelde top en een satijnachtige broek gedragen. De outfit is voorzien van een schetsontwerp van het Errea logo.

Burberry (designer: Daniel Lee)

Burberry FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 44: Een wit mesh sweatshirt met een felblauw geplaatste rozenprint en ‘roses aren’t always red’-tekst werd getoond met een geel-paarse broek met rozentint. De look werd geaccentueerd met een paarse schoudertas.

Ahluwalia (designer: Priya Ahluwalia)

Ahluwalia FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 6: Een hoog uitgesneden gympak met lange mouwen, een doorschijnende coltrui met een uitgesneden voorkant in een geometrisch patroon in groen, rood, roze en bruin.

Mowalola (designer: Mowalola Ogunlesi)

Mowalola FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Look 7: Een navy en rood sweatshirt met rits en denim minirok. Het logo op de gesp van de riem is een verwijzing naar de New York Yankees. De accessoires: een baseballpet, een afneembare gestreepte kraag, zwarte sokken en sneakers.