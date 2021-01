Innovatie: Waarom de nieuwe vezel Naia Renew ‘echt circulair’ is

Afgelopen september introduceerde Eastman, een Amerikaanse producent van de duurzame Naia cellulosevezel, Naia Renew: een nieuwe traceerbare vezel die gemaakt is met (normaal gesproken) moeilijk te recyclen materialen. De vezel is daarnaast ook nog eens gecertificeerd biologisch afbreekbaar.

De Naia en Naia Renew lijken op het qua uiterlijk veel op elkaar, maar de maakprocessen doen dit zeker niet. Naia is gemaakt met 60 procent houtpulp en 40 procent azijnzuur, wat afkomstig is van fossiele grondstoffen. De nieuwe Naia Renw vezel maakt echter gebruik van gerecycled plastic afval voor het azijnzuur, wat geproduceerd wordt door Eastman’s gepatenteerde carbon renewal technology (CRT). Naia Renew is als vezel maar ook als draad beschikbaar en volgens Eastman een ‘echte circulaire’ oplossing. Naia Renew werd in november voor het eerst in gebruik genomen en maakte het debuut in H&M’s Conscious Exclusive autumn/winter 2020 collectie.

FashionUnited spreekt met Ruth Farrell, de global marketing director van textiel bij Eastman, over Naia Renew, het effect van de vezel op circulaire mode en de recente lancering van de vezel in de Conscious Exclusive collectie.

Waarom is Naia Renew zo belangrijk voor de industrie?

“Naia Renew is exact hetzelfde als Naia wanneer gekeken wordt naar de kwaliteit van de vezel, maar Naia Renew wordt gemaakt uit 60 procent houtpulp en 40 procent gerecycled plastic. Met die veertig procent recyclen we een grote hoeveelheid plastic afval die anders niet gerecycled kan worden door middel van mechanisch recyclen.”

“Er zijn bijvoorbeeld genoeg bedrijven die PET (een soort plastic dat ook gebruikt wordt in plastic flessen, red.) recyclen bijvoorbeeld, maar wij recyclen tot zeven verschillende complexe plastictypes dankzij onze carbon renewal techniek. Het feit dat we een breder spectrum aan plastic kunnen recyclen betekent ook dat we het op een grotere schaal kunnen doen en daarom grote hoeveelheden afval van de afvalberg kunnen houden.”

Hoe meet Naia/Naia Renew met andere vezel alternatieven als gekeken wordt naar de eigenschappen?

“De vezel zelf is ademend - Naia materiaal ademt twee keer zoveel als nylon. Het droogt sneller dan nylon en viscose en even snel als polyester. De stoffen zijn daarnaast 25 procent koeler dan polyester. We hebben erg gefocust op het gemak van verzorging van de stof en de levensduur. Zo pluist stof met Naia minder snel, 20 procent minder snel gebaseerd op de Martindale Pilling test. Resultaten zoals dit zijn belangrijk op het gebied van verduurzaming en het idee van ‘koop beter, laat het langer meegaan’.”

“We hebben ook veel tijd besteed aan het uitbreiden van de veelzijdigheid van het Naia product. Veel mensen denken dat acetaatdraad zijde-achtig en luxueus is, geschikt voor een trouwjurk of voor de voering van items. Maar het kan enorm veelzijdig zijn. Het kan gebruikt worden in crêpe-stof, jersey, zijde en andere stoffen. We focussen nu op damesmode; ready-to-wear maar ook loungewear en kleding voor iedere dag die op dit moment erg populair zijn.”

Naia Renew is gemaakt van 60 procent houtpulp en 40 procent gerecycled plastic. Hebben jullie overwogen de componenten of de verhouding te veranderen?

“Zeker, we zijn al tests gestart waar we textielafval gebruiken in plaats van gerecycled plastic. We hopen snel iets nieuws te kunnen presenteren op de markt.”

Wil je met het gebruik van textielafval het gebruik van gerecycled afval op termijn vervangen?

“We willen waarschijnlijk beide behouden omdat er meerdere complexe elementen zijn waar je over na moet denken voordat je producten op de markt brengt. Een daarvan is het sourcen van plastic en het sourcen van textielafval. We willen zeker weten dat het afval dat we gebruik echt afval is dat gered wordt van de stortplaats of uit verbrandingsovens en daarnaast willen we zo dicht bij onze productielocatie de materialen halen.”

“Het is een zeer complexe productieketen. We hebben Naia Renew op grote schaal op de markt gebracht en we willen hetzelfde doen als we een vezel gemaakt van textielafval op de markt brengen. Het is voor Eastman geen kleine investering, het is een enorme.”

Zijn er plannen om de component van 60 procent houtpulp te veranderen?

“We kijken naar het vervangen van houtpulp met pulp uit andere niet-bos gebieden. Hier zou textielafval ook een plaats kunnen krijgen. We hebben een doel gezet om een next-generation vezeloplossing met non-hout cellulose pulp te commercialiseren in 2021. We willen dit aandeel in ons portfolio vergroten. Onze doelen zijn agressief en ambitieus en het is een voordeel om een powerhouse als Eastman naast je te hebben.”

Wat voor soort textiel zou je kunnen gebruiken?

“Daar doen we op dit moment onderzoek naar. We zullen starten met op polyester gebaseerde blends maar ons doel is om een zo breed mogelijk spectrum van textiel te gebruiken. Ik denk dat het belangrijk is dit te doen omdat de modewereld een wereld van blends is. Dat is complex en we hebben een manier nodig om die complexiteit te verwerken.”

H&M is de eerste die Naia Renew in een collectie heeft gebruikt. Kun je daar meer over vertellen?

“H&M is echt een duurzaamheidskampioen die de visie van Eastman deelt om duurzame mode te democratiseren en toegankelijk te maken voor iedereen. We werken al een aantal jaar met H&M en toen we gesprekken startten over deze circulaire oplossingen werd hun team meteen enthousiast. De afgelopen maanden hebben we met ze gewerkt om het product op de markt te zetten. Naia Renew is verwerkt in vier kledingstukken van de Conscious Exclusive collectie van december 2020.”

“Het was een goede samenwerking, ze wilde echt begrijpen hoe het ontwikkelingsproces werkte zodat ze hun ideeën met ons konden delen. Ik denk dat het er op dit moment altijd zo aan toe gaat in de industrie. Wanneer je producten op de markt brengt is er een sterke samenwerking die al vroeg start tussen partners om te verzekeren dat wat je ontwikkelt een sterk duurzaam profiel heeft maar ook past bij de uiteindelijke behoefte van de consument.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK/COM. Vertaling en bewerking: Caitlyn Terra.