Innovaties Fashion Week 2020

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een vooruitblik op de toekomst van de modebranche in uitdagende tijden van verandering.

Het team van Trendstop presenteert de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche waarbij ontwerpers, merken en retailers hun best doen snel te reageren op de veranderingen die door de COVID19 pandemie teweeg zijn gebracht. Grote organisatorische veranderingen zijn binnen de internationale modewereld gestart om de industrie in beweging te houden, en uiteindelijk om het veiliger, milieuvriendelijker en toegankelijker te maken. Ons uitgebreide catwalk verslag, de bijbehorende beelden en de rapporten evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, waardoor u de beste beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar de opkomende innovaties die van invloed zullen zijn op de branche na de huidige crisis.

Ontwerpen op afstand

Terwijl de pandemie zich ontwikkelde pasten ontwerpers hun creativiteit niet alleen toe op hun collecties maar ook op hoe en waar deze geproduceerd en gepresenteerd zouden worden. Na de annulering van haar show in Milaan en de lock-down maatregelen die in haar woonplaats Shanghai volgden, naaide Angel Chen zelf de kledingstukken bij haar thuis en bedacht een manier om haar collectie op vijf verschillende online platforms te presenteren. Chen regisseerde de show en deed de styling zelf via videogesprek vanuit haar huis of volgens de strenge social distancing voorschriften. De laatste collectie werd in gedigitaliseerde vorm gehouden. In de beginfase van de pandemie bedacht Tokyo Fashion Week een nieuw catwalk concept waarbij de shows online werden gestreamd zonder fysiek publiek. Deze snelle aanpassing demonstreerde de mogelijkheden voor alternatieve vormen van modeshow presentaties.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Oscar de la Renta Herfst Winter 2020-21, Angel Chen Voorjaar Zomer 2020, Prada Herfst Winter 2020-21

Fashion Weeks worden digitaal

Geïnspireerd door de inspanningen van Tokyo en Shanghai wenden andere steden zich tot technologie om met hun thuisblijvend publiek te kunnen communiceren. Terwijl traditionele modeshows momenteel niet mogelijk zijn maken organisatoren gebruik van nieuwe platforms met een groter mondiaal bereik. De London Fashion Council kondigde een nieuwe formule van het evenement voor mannen in juni aan met een uitsluitend digitaal model waarop ontwerpers hun ideeën kunnen delen en hun collecties – voor zover deze compleet zijn – kunnen presenteren. Helsinki Fashion Week maakt ook gebruik van een uitsluitend digitale vorm. In eerste instantie ontwikkeld als reactie op de noodtoestand omtrent het klimaat blijkt dit een goed getimede zet te zijn geweest die spannende ontwikkelingen bevat, zoals 3D modeshows.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Versace, Rag & Bone, Burberry, allen Herfst Winter 2020-21

Een nieuwe gemeenschap creëren

Een hoop andere aan de internationale modeweken gerelateerde evenementen zijn ook onderhevig aan herstructurering naar aanleiding van de crisis. Beurzen zoals de specialistische denimbeurs Kingpins gaan voortaan door als live online evenementen en de ondersteunende LFW Designer showrooms worden ook gedigitaliseerd. In een tijd waarin de focus op gemeenschap belangrijker is dan ooit tracht dit nieuwe type evenement de verbinding tussen de merken, ontwerpers, modekenners en het brede publiek te versterken. Hierbij wordt ingespeeld op toegenomen interactiviteit en toegankelijkheid via podcasts, interviews en webinars alsook steun voor zakelijke netwerk kansen binnen het digitale domein.

Images courtesy of Trendstop, left to right: Dunhill, MSGM, Gucci, all Fall Winter 2020-21

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang to het Women’s Pre-Fall Key Apparel Directions rapport van Trendstop, een samengesteld overzicht van de onmisbare confectietrends uit de Pre-Fall presentaties. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.