Institution wint de Zalando Visionary Award 2026

Het merk Institution is uitgeroepen tot winnaar van de Zalando Visionary Award 2026. Het label, opgericht door ontwerper Galib Gassanoff in Italië, opereert als een sociaal-artistieke organisatie met een sterke ethische basis en is diepgeworteld in het Azerbeidzjaanse erfgoed van de ontwerper. Met een focus op ambacht, traditionele technieken, natuurlijke materialen en community-engagement wil Institution sociale impact creëren en verdwijnende ambachten behouden, zo blijkt uit het persbericht.

De drie finalisten van dit jaar – Institution, Kyle Ho en Milk of Lime – werden geselecteerd door een internationale jury van industrie-experts vanwege hun vooruitstrevende visie, innovatieve benadering van mode en hun vermogen om creativiteit te verbinden met maatschappelijke betrokkenheid binnen hun communities.

De prijs werd uitgereikt tijdens Copenhagen Fashion Week AW26, waar een tentoonstelling met een selectie van ontwerpen van de finalisten werd gepresenteerd. Tijdens een diner maakte de jury Institution bekend als winnaar. De jury prees unaniem de heldere visie en het verfijnde vakmanschap van het label, evenals Gassanoffs vermogen om diverse culturele referenties te integreren in zijn ontwerpen.

De prijs in kwestie

Als winnaar ontvangt Institution een geldprijs van 50.000 euro, aangevuld met 35.000 euro aan financiële ondersteuning voor de productie van de show. Daarnaast krijgt het merk begeleiding van creative director Edward Buchanan en ondersteuning van casting director Emma Matell. Institution zal zijn SS27-collectie presenteren tijdens een modeshow op Copenhagen Fashion Week in augustus, zo communiceert Zalando. Met de Zalando Visionary Award, nu in zijn vierde jaar, wil Zalando opkomend talent ondersteunen en ontwerpers stimuleren die de mode-industrie vernieuwen en bijdragen aan sociale en duurzame vooruitgang.