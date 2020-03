Interview: American Vintage's Audrey Lankester, hoofd van AMV Camp

American Vintage is in 2005 opgericht door Michaël Azoulay en is nu, vijftien jaar later, uitgegroeid tot een bekende modenaam van Franse bodem. Het hoofdkantoor van American Vintage (AMV) is nog steeds gevestigd waar de roots van het merk liggen, in het Signe bedrijvenpark, vlakbij de Franse kustplaats Marseille. Idyllisch gelegen op een heuvel en omringd door bos, zijn daar de AMV kantoren en trainingsfaciliteiten te vinden. FashionUnited interviewde Audrey Lankester, hoofd van AMV Camp, per email over de werk- en trainingslocatie. Hoe is het om te werken op deze bijzondere plek en wat betekent dat voor medewerkers van American Vintage?

Wat is het AMV Camp?

Het AMV Camp staat model voor het merk en het is tevens een team van 15 American Vintage-mensen die nieuwe medewerkers werven, contact onderhouden met ons bestaande team, werken aan integratie en alle bedrijfscommunicatie voor hun rekening nemen. Het doel is een sterke wervings- en trainingspool te creëren, maar nog belangrijker is het om de fundamenten te bewaken van de geschiedenis, de menselijke en de sociale waarden waar American Vintage op gebouwd is. Het AMV Camp is onze uitdaging en het motiveert ons allemaal in gelijke mate omdat we ons kunnen uitdrukken over dat waar we allemaal gek mee zijn: het product en het mens-zijn.

Hoe ben je het hoofd van AMV Camp geworden?

Ik geef sinds begin 2019 leiding aan het AMV Camp en was daarvoor 8 jaar lang Hoofd Verkoop van Global Europe retail voor American Vintage. Ik heb in die periode meer dan 110 AVM verkooppunten in Europa geopend, waarvoor ik het hele proces onder mijn hoede had inclusief het werven en trainen van de commerciële teams.

Toen ik begon stond het merk nog in de kinderschoenen. Daarvoor was ik twee jaar lang Hoofd Marketing bij lingeriemerk I.D. Sarrieri. Ik woonde eerst in Parijs, daarna in Oost-Europa. Na tien jaar wilde ik terug naar mijn roots in Marseille en daarom heb ik ervoor gekozen om hier aan de slag te gaan.

Wat vind je leuk aan je werk?

Wat mij drijft is de dynamiek van het team, de saamhorigheid en de doelgerichtheid.

Wat is je doel met AMV Camp?

Momenteel telt het merk meer dan 800 medewerkers en daar komen iedere dag nieuwe mensen bij. Onze hoofdtaak is om in dat groeiende team dezelfde energie te bewaken, de kernwaarden en ook de frisse & dynamische mentaliteit van het merk.

">

Hoe werkt AMV Camp?

AMV Camp heeft drie uitgangspunten: 1) #THIS IS US

Slaat op de communicatie en marketing van onze teams; het voor het voetlicht brengen van onze front & back medewerkers, die zorgen voor ons LinkedIn netwerk en branding in samenwerking met business- en mode/kunstscholen. Onze collecties zijn bekend en gewild en we streven eenzelfde reputatie na voor ons bedrijf. 2) #JOIN US AMV CAMP

Slaat op het wervingsproces en de integratie die het merk nastreeft. Dit omvat selectie en opvolging van CV's en analyse, dankzij een performante tool. Het wervingsbeleid van AMV en het team van werving deskundigen dat zich richt op het trainen van mensen. 3) #GROWING TOGETHER AMV CAMP

Slaat op het trainingsprogramma van teams met het integratieprogramma #ONBOARDING AMV CAMP. Het succes van ons aannamebeleid is voor 50 procent te danken aan de integratie van de nieuwe medewerker in het bedrijf. Een goede integratie garandeert betrokkenheid en motivatie en richt zich op loyaliteit.

In feite is AMV Camp de ‘Research & Development’ afdeling van American Vintage pilot projecten en best practices. We zijn er allemaal bij betrokken: trainers, commercieel agenten en merchandisers werken samen. AMV Camp is een samenwerkingsproject, waar een ieders expertise ten volle wordt benut en tot bloei komt.

Dit interview is gecreëerd in samenwerking met American Vintage ter promotie van Werken in de mode.

Het origineel van dit artikel verscheen in januari op FashionUnited.uk.