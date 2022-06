Inversa: het bedrijf dat hoopt het koraalrif terug te bouwen door leerproductie

Next Gen-materialen, een term die vaak wordt gebruikt voor duurzame en ethische vezel alternatieven, kunnen heel vaak afkomstig zijn van verrassende natuurlijke elementen - elementen die zich vlak onder onze neus bevinden, maar nog niet volledig zijn onderzocht. Veel materialen in de Next Gen-sector draaien om het elimineren van dierlijke producten, iets waar de modewereld zich steeds meer op richt. Inversa hoopt echter dat haar eigen alternatief de klanten zal aanspreken omdat het een steeds zorgwekkender probleem kan oplossen.

Inversa's exotische leer wordt gemaakt van koraalduivels, een zeer invasieve diersoort die aanzienlijke schade toebrengt aan het koraalrif en de biodiversiteit, met name aan de kust van Florida in de Atlantische wateren. Het bedrijf, dat onlangs door de Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA) werd geselecteerd als finalist voor de Ocean Resilience Innovation Challenge grant, ging aanvankelijk van start als voedselleverancier voor restaurants. Maar om duikers een premie te kunnen betalen voor hun koraalduiveloogst, breidde het team uit naar de productie van leer, iets waarvan ze hopen dat het zal blijven groeien binnen de mode-industrie.

De start-up is al partnerschappen aangegaan met een aantal merken, waaronder Teton Leather Company, waarvoor het koraalduivelleer levert voor onder meer clutches en horloges, en P448, een Italiaans schoenenmerk waarmee het heeft samengewerkt aan duurzame leren schoenen.

Nu hoopt Inversa dat haar verhaal weerklank vindt bij meer internationale merken om haar doel te bereiken: het koraalrif herstellen door meer van deze hinderlijke soort te verwijderen. FashionUnited sprak met drie leden van het Inversa-team, medeoprichters CEO Aarav Chavda en COO Roland Salatino en CMO Deepika Nagarajan, om meer te weten te komen over het probleem van de koraalduivel en het plan van het bedrijf om de oceanen rond Florida, de thuisbasis van het bedrijf, te redden.

Het koraalduivel-dilemma

Het team, dat zelf allemaal ook duiker is, heeft uitvoerig gesproken over de snel afnemende kwaliteit van koraalriffen, iets wat ze uit de eerste hand hebben moeten meemaken. "Vooral de koraalduivels zijn een groot probleem," benadrukt Chavda. "We zagen het rif langzaam afsterven, jaar na jaar, en het kwam tot een punt waarop ik Roland opbelde en zei dat we hier iets aan moesten doen."

Veel organisaties hebben aangevoerd dat het bestaan van de diersoort in de wateren van Florida waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat mensen het ras in het wild hebben uitgezet, hetzij per ongeluk, hetzij vanuit thuis aquaria. De problemen die van de vis zelf zijn uitgegaan, zijn te wijten aan het feit dat hij geen natuurlijke vijanden heeft, waardoor hij vrij is om in snel tempo te paren en tot 79 procent van het jonge zeeleven te doden binnen vijf weken nadat hij in het systeem is terechtgekomen, wat resulteert in een overgroeid rif dat wordt achtergelaten om te sterven.

Image: Inversa

"We zagen dat veel non-profitorganisaties en overheidsorganisaties in actie kwamen om te proberen te helpen, maar we kennen allemaal de kracht van de consument om te veranderen en de wereld te creëren die zij willen zien", merkte Chavda op. "We wilden een manier vinden om nieuw ledermateriaal te produceren, zodat we die kracht van de consument kunnen aanboren en zij op hun beurt de planeet kunnen genezen op hun eigen voorwaarden."

Het proces van het gebruik van vis voor leer wordt vaak beschouwd als afkomstig van inheemse praktijken en, hoewel het bedrijf geen traditionele middelen en chemicaliën gebruikt in zijn proces, verklaarde Chavda dat het de wortel was waar het Inversa-concept uit voortkwam. "Het was een soort vonk voor het idee," zei hij, "het is waar we veel onderzoek naar hebben gedaan."

Regeneratief van begin tot eind

Inversa is trots op zijn uitstootvrije productieproces, dat volgens COO Roland Salatino begint met het waardeprincipe van volledig regeneratief zijn, van begin tot eind. "Dat geldt voor alles, ook voor de manier waarop we aan de koraalduivel komen, namelijk absoluut zonder bijvangst," benadrukte Salatino. "De duikers met wie we werken, krijgen alleen de koraalduivel, er wordt verder helemaal niets gevangen in dit proces - wat op dit moment voor geen enkele andere industrie te zeggen is."

Het bedrijf is ook bewust bezig met de looimethode, waarbij minder dan 200 milliliter water per huid wordt gebruikt, en met het verven en afwerken van het materiaal. "Dit alles met het idee dat dit een product is dat de planeet beter moet achterlaten voor het gebruik en de creatie ervan", voegde Salatino eraan toe.

Het uiteindelijke materiaal is zeer dun en daardoor uiterst veelzijdig en flexibel, waardoor het in veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Eerdere en huidige klanten hebben het leer verwerkt in onder meer clutches, horloges en portefeuilles.

Image: Inversa

"Dat is een van de punten van feedback die we steeds van onze klanten hebben gekregen - dat ze echt enthousiast zijn over hoe manipuleerbaar ons leer is," zei Nagarajan, CMO. "Normaal gesproken kunnen exoten tegen je werken omdat ze zo stijf en zwaar zijn, terwijl dit alle voordelen van een exoot heeft - de hoge textuur, de prachtige look - maar het is zo buigzaam dat je het voor een verscheidenheid aan producten kunt gebruiken."

Volgens het team zijn de reacties van de klanten over het algemeen positief, en velen zijn net zo enthousiast over het concept als zijzelf. "Uiteindelijk is het zo'n menselijke ervaring," merkt Nagarajan op. "Wat we hier echt creëren is dat we samen de koraalriffen terug opbouwen. Dit is de eerste keer dat je iets tastbaars kunt vasthouden en kunt zeggen dat de wereld beter af is omdat dit er is. Dat verhaal heeft heel veel weerklank gevonden."

Reactie van het publiek

Hoewel het enthousiasme van het team aanstekelijk kan werken, begrijpen ze ook de aarzeling die kan ontstaan bij de adoptie van dit product, vooral nu veel merken en winkelend publiek zich beginnen af te keren van materialen op dierlijke basis.

Ondanks het feit dat dierenrechtenorganisaties zoals People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) de drastische problemen erkennen die invasieve materialen veroorzaken, is het echter vaak zo dat er slechts een beperkt aantal oplossingen is om het probleem aan te pakken.

In antwoord op de vraag van FashionUnited over dit onderwerp zei Yvonne Taylor, directeur bedrijfsprojecten van PETA, dat er geen uitzondering bestaat voor het gebruik van een dierenhuid voor een product, waarbij zij opmerkte dat het "nog absurder is als je bedenkt dat men ervan uitgaat dat de mens volledig verantwoordelijk is voor het bestaan van de koraalduivelpopulatie in Florida". Taylor voegde eraan toe dat het onze plicht is een humane oplossing voor het probleem te vinden die niet het gebruik van harpoengeweren inhoudt.

Ondanks de onzekerheid heeft het Inversa-team vastgehouden aan hun boodschap om alleen een positieve verandering in het milieu teweeg te brengen, terwijl ze toch erkennen dat het een materiaal is dat niet iedereen zal aanspreken. Nagarajan benadrukt: "De essentie van wat we doen is dat het een op dieren gebaseerd product is, maar dat we de biodiversiteit van dieren behouden. Dus in die zin pleiten we voor het inheemse leven op het rif. Dat is waarom we dit allemaal doen, omdat we dit in de toekomst willen behouden."

Om op de hoogte te blijven van ethische en duurzame praktijken heeft Inversa samengewerkt met een aantal non-profitorganisaties en -organisaties, waarvan vele in Florida gevestigd zijn, en met adviseurs in de mariene biologiegemeenschap, zodat het team een continue stroom van advies en feedback kan mobiliseren over de omvang van de schade en hoe ze de schade enigszins onder controle kunnen houden.

Image: Inversa

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) is een van de organisaties die nauw hebben samengewerkt met Inversa. De organisatie, die begin 2021 een partnerschap met het leerbedrijf is aangegaan, organiseert regelmatig koraalduiveltoernooien, waarvoor Inversa als koper en sponsor optreedt, om duikers aan te moedigen de invasieve soort te verwijderen. FashionUnited sprak met Alex Fogg, kustmanager van de organisatie, om meer inzicht te krijgen in de impact van het ras en de cruciale noodzaak om het snel uit de voedselketen te verwijderen.

Fogg beschreef in detail de neiging van koraalduivels om rechtstreeks te jagen op of te concurreren met andere vissoorten, waaronder commercieel belangrijke soorten of soorten die het rif schoonhouden. Hoewel de koraalduivel zelf niet kan worden beschouwd als de hoofdschuldige aan de ineenstorting van het koraalrif of de achteruitgang van de visserij, zei Fogg wel dat ze een grote invloed hadden op deze kwesties. Ongeacht de voordelen van het oogsten van deze bedreigende diersoort, merkte Fogg op dat de kritiek op de vangst ervan nog steeds zeer aanwezig is.

"Er zijn genoeg gevallen geweest waarin mensen zich afvroegen waarom we deze vis oogsten," zei Fogg. "Waar het op neerkomt is ofwel een gebrek aan kennis of begrip over de impact en waarom koraalduivels een invasieve soort zijn. Maar na een gesprek en wat context te hebben gegeven, verandert hun houding zeker. Ze zijn misschien nog steeds tegen het eten van de vis, maar ze zijn er niet tegen dat de vis wordt geoogst."

Over het oogstproces zegt Fogg: "Duikers hebben veel mogelijkheden om koraalduivels te vangen, mee terug te nemen, het ecosysteem te helpen en hun duikhobby te financieren. Het biedt een zeer duurzame optie voor restaurants en een cool verhaal voor een leerproduct."

Toekomstige inspanningen

Hoewel het Inversa-team zich verheugd toonde over een aantal langetermijnpartnerschappen in de pijplijn, zinspeelde het ook op de mogelijkheid om het proces uit te breiden om andere invasieve soorten aan te pakken die verschillende delen van de wereld teisteren. "De koraalduivel is een enorm probleem en een van de bekendste, maar het is slechts een van de duizenden andere invasieve soorten die ecosystemen over de hele planeet verwoesten," zei Chavda. "We proberen onszelf altijd uit te dagen, ons proces uit te dagen, ons afvalwater en onze energie. We zijn echt enthousiast om ook onze primaire bruining te migreren naar een biobased looimiddel."

Nagarajan sloot zich aan bij Chavda's enthousiasme en merkte op dat de tijd voor een fabrikant van een dergelijk kaliber goed was, aangezien de industrie steeds meer overschakelt op duurzame materialen. "Mensen erkennen dat leer als een hele categorie alternatieven nodig heeft en nu beginnen ze zich ook specifiek te richten op exotisch leer en beseffen ze dat het een heel ander soort alternatief nodig heeft. Dat is precies de ruimte waarin wij spelen," zei ze.

Daarnaast onthulde het Inversa-team ook dat het van plan is om de initiatieven uit te breiden met zijn partner de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een Amerikaans wetenschappelijk en regelgevend agentschap en een leider in het bestrijden van koraalduivels en andere invasieve soorten. Het team werkt al samen met de organisatie aan bedrijfsontwikkeling en een stimuleringsprogramma, maar voegde eraan toe dat er in de toekomst nog meer nieuws op stapel stond met NOAA - nog een manier waarop het zijn boodschap onder een breder publiek hoopt te kunnen verspreiden.

"In deze wereld, waar iedereen echt streeft naar het vinden van leer-alternatieven die een 'minder-dan'-mentaliteit voeden en waar ze uiteindelijk misschien zelfs netneutraal kunnen worden, waarvoor ik echt iedereen toejuich die stappen in die richting zet, gaan wij naar een materiaal dat verder gaat dan netneutraal en in plaats daarvan net-positief is. Dat is iets waar we erg trots op zijn," besloot Salatino.