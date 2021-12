Iris van Herpen ontwerpt capsulecollectie voor lingeriemerk Aubade

Het Franse lingerielabel Aubade heeft de handen ineen geslagen met Iris van Herpen voor een capsulecollectie voor najaar 2022. Dat melden internationale media, waaronder WWD. De tiendelige lijn, die ‘Sensory Illusion’ heet, omvat vier beha-stijlen, drie slips, een bodysuit, nachtjapon en taillekorset.

“Ik hou van lingerie omdat het zo persoonlijk is en vaak een verborgen juweeltje, dat vooral een privé-ervaring is”, schreef Van Herpen in een email aan WWD. “In een wereld die elke dag transparanter wordt, is er een prachtig mysterie te vinden in lingerie.” Ze voegde eraan toe dat ze in haar couturecollecties speelt met vergelijkbare elementen zoals transparantie en delicate texturen die plat op de huid lijken te liggen. Een aantal van haar ontwerpen zijn momenteel tentoongesteld in de tentoonstelling ‘P.Lace.S’ – over de Antwerpse kantgeschiedenis – in het onlangs heropende MoMu, het modemuseum in Antwerpen.

Het idee van versiering op de huid komt in de capsulecollectie samen met Van Herpens liefde voor de natuur. Dat resulteerde in een botanisch thema waarin ze het idee van ‘organische vrouwelijkheid’ wilde uitdrukken. Samar Vignals, merk- en productdirecteur bij Aubade, noemt de samenwerking ‘een onverwachte en opwindende ontmoeting’ waarmee het zestigjarige lingeriemerk zijn grenzen verlegd. “Tijdens het proces hebben we veel geëxperimenteerd, maar moesten we ook keuzes maken, zoals de beslissing dat een beha niet 3D-geprint kon worden. Vanuit de meest gedurfde en ruimdenkende creatie zijn we gekomen tot iets waarvan we allemaal dachten dat het goed, nieuw maar ook haalbaar en realistisch is.”

De Iris van Herpen x Aubade-collectie is vanaf juni 2022 verkrijgbaar als onderdeel van de najaarscollectie van het lingeriemerk, zowel online als in de fysieke en via het retailnetwerk. Prijzen variëren van 60 euro voor een tangaslip tot 199 euro voor een nachtjapon. Een tweedelige lingeriesetje zal ongeveer 190 euro kosten.