Isabel Marant en Havaianas bundelen krachten voor eerste gezamenlijke gelimiteerde collectie

Het Braziliaanse slippermerk Havaianas en het Franse modehuis Isabel Marant lanceren samen een capsulecollectie. De collectie verscheen op 22 mei en markeert de eerste samenwerking tussen beide merken.

De capsule bestaat uit vier modellen verdeeld over twee silhouetten. Naast een herwerking van de klassieke Havaianas-slipper introduceert de samenwerking ook een model met een dikkere zool en een meer sculpturale vorm. Isabel Marant voegde onder meer ikatprints, imitatieleer en ronde metalen studs toe aan de ontwerpen. De slippers verschijnen in verschillende kleurstellingen, waaronder zand, rood, zwart en beige.

De prijzen variëren van 120 euro voor de klassieke modellen tot 195 euro voor de uitvoering met studs en volumineuze zool. De collectie wordt verkocht via geselecteerde winkels van Havaianas en Isabel Marant en via de webshops van beide merken.

