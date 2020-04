Isabel Marant lanceert capsulecollectie voor Mytheresa

Luxe modeplatform Mytheresa heeft Isabel Marant gestrikt voor het ontwerpen van een capsulecollectie. Het gaat om een zeventien-delige collectie voor het aankomende lente/zomer-seizoen, zo melden diverse media.

De Parijse Marant ontwierp onder andere T-shirts, spijkerbroeken, jacks, jurken en suède laarzen in een rustig kleurenpalet. Sommige items zijn voorzien van een bloemen- of legerprint. Prijzen voor de collectie variëren van 190 euro voor een badpak tot 890 euro voor een katoenen jumpsuit.

“De looks zijn een combinatie van veelzijdigheid en gemak met items die je zowel overdag als ‘s avonds kunt dragen, met mijn favoriete prints die ik graag mix,” vertelt Marant in een interview met Vogue. “Denim is de basis van mijn garderobe en die kun je combineren met een glanzende top of juist met een T-shirt.”

De Isabel Marant x Mytheresa-collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar op Mytheresa.com. Het e-commerceplatform biedt luxe dames-, heren-, en kindermodecollecties van merken als Max Mara, Acne Studios, Bottega Veneta, Burberry en Chloé.

Beeld: Mytheresa.com