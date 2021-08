ISKO lanceert virtuele showroom om de toekomst van de industrie vorm te geven

ISKO, het toonaangevende merk voor denim, omarmt nieuwe manieren om met zijn klanten te verbinden met de lancering van ISKO World, een virtual reality-ervaring die is ontworpen om de look en feel van een traditionele verkoopshowroom na te bootsen.

Het innovatieve digitale platform toont ISKO's uitgebreide collectie producten en technologieën, naast zijn merkwaarden, zoals zijn ecologische en sociale verplichtingen.

ISKO World zal worden gebruikt door de verkoop- en marketingteams van het bedrijf om huidige en nieuwe en toekomstige partners te ontmoeten, en fungeert ook als een educatieve ruimte voor bezoekers om de nieuwste ISKO-collectie en -initiatieven te verkennen, ermee te communiceren en er meer over te leren. .

Voor meer informatie over ISKO World sprak FashionUnited met Joost Verbeek, ISKO Senior Manager Digital Commerce.

Waarom heb je besloten om ISKO World te ontwikkelen?

Joost Verbeek: We brengen nu veel tijd online door, zowel voor werk als ontspanning, en het is belangrijk dat we onze klanten bereiken waar ze ook zijn. Dus het creëren van een virtuele ruimte voor ons bedrijf waar men onze producten en initiatieven op elk moment kan verkennen, was de duidelijke oplossing.

AR- en VR-ervaringen kunnen veel waarde toevoegen aan het klanttraject, zowel voor bedrijven als voor consumenten, omdat ze meer memorabel zijn en hogere betrokkenheidspercentages creëren.

Als merk dat consequent streeft naar innovatie in alle aspecten van zijn bedrijf, wilden we de eerste zijn om deze digitale oplossing te verkennen. De content is flexibel en omdat deze volledig digitaal wordt gecreeerd, is het gemakkelijk om elementen in de content aan te passen, vooral in vergelijking met de 3D gefotografeerde webshops die je vaker ziet.

De transitie naar digital is blijvend, dus we zullen met deze technologie nieuwe functionaliteiten blijven ontwikkelen om onze klanten en volgers te inspireren.

Hoe gemakkelijk is het om te navigeren?

De navigatie is supergemakkelijk. Het werkt een beetje zoals Google Streetview waarbij je op de hotspots klikt en in-zoomt op het product of de feature waarin je geïnteresseerd bent.

Hoe helpt ISKO World om contact te maken met jullie klanten?

ISKO World bouwt voort op de vele tools die onze teams gebruiken om in contact te blijven met onze klanten en hen op de hoogte te houden van nieuwe producten, technologie en initiatieven. De site is ontworpen als een virtual reality-ervaring met de look en feel van een traditionele showroom, waar je onze nieuwste collecties of initiatieven kunt verkennen en gebruiken. De kracht zit in de toegankelijkheid: onze klanten hebben direct toegang tot informatie over ISKO 24/7 van overal ter wereld.

Er is een ruimte gewijd aan ISKO's toewijding aan responsible innovation - waarom was dat belangrijk voor jou om te laten zien? Responsible Innovation™ is de holistische benadering die inspireert bij alles wat we doen en is gebaseerd op de waarden creativiteit, competentie en sociale verantwoordelijkheid. Het gaat verder dan duurzaamheid en omvat alles, van verantwoorde productie en milieu tot bedrijfsprocessen. Daarom was het uiterst belangrijk om het in deze nieuwe ruimte te presenteren, omdat het een integraal onderdeel is van het DNA van ISKO.

Welke highlights kunnen bezoekers nog meer verwachten?

Er zijn veel functies om te ontdekken op de site. In de virtuele ruimte kunnen bezoekers meer te weten komen over de visie van ISKO, maar ook diep in de innovatieve producten duiken om specifieke details over stoffen en technologieën te krijgen. De 360˚ weergaven van kledingstukken zijn een uitstekende manier om het product te ervaren. En onze Responsible Innovation™-ruimte verklaart de inzet voor het ontwikkelen van duurzame processen in ons hele bedrijf.

Hoe verandert de virtuele showroom - wat zijn de toekomstplannen?

Zoals ik hierboven al zei, zal onze overgang naar digital blijven evolueren en doorgaan. Ons werk aan de site is een iteratief proces en we hebben veel ideeën over hoe we deze virtuele ruimte zouden willen ontwikkelen. Een van de belangrijkste waarden die onze ontwikkeling leiden, is transparantie. Met dit in gedachten zullen we meer manieren ontwikkelen om toegang en inzicht te geven in het bedrijf en zijn innovatieve productieprocessen en diensten, en zullen we proberen de ervaring voor elke klant meer te personaliseren.

Afbeelding: met dank aan ISKO