Issey Miyake: gechoreografeerde show als eerbetoon aan de overleden ontwerper

Parijs - Het Japanse modehuis Issey Miyake heeft vrijdag met een gechoreografeerde modeshow in Parijs een eerbetoon gebracht aan zijn in augustus overleden oprichter.

Een zwart-wit portret van Issey Miyake, die op 84-jarige leeftijd in Japan overleed, werd op de muren geprojecteerd en de show begon met een ceremonie, ondersteund door een aantal liederen. De show begon plechtig met sobere outfits, ook in zwart en wit. Maar tegen het einde voegden dansers in huidskleurige luchtige kleding zich bij de modellen voor een dromerige dansvoorstelling, een handelsmerk van het Japanse modehuis.

In de jaren negentig voegden de dansers van de Amerikaanse choreograaf William Forsythe zich bij de modellen van Miyake tijdens een modeshow. Dit was toen nog ongehoord was, maar gebeurt tegenwoordig steeds vaker, zoals tijdens de show van Dior deze week. Vanwege zijn visie kwam Issey Miyake in contact met de Amerikaanse choreograaf, voor wie hij in 1991 de kostuums creëerde voor diens ballet "The Loss of Small Detail". Hij had ook kostuums gemaakt voor choreografen Trisha Brown en Daniel Ezralow, en de shows van het huis gaan vaak gepaard met dansvoorstellingen of acrobatiek.

De op vrijdag gepresenteerde collectie is geïnspireerd door de beeldhouwkunst en bevat verwijzingen naar bepaalde elementen en texturen uit deze kunstvorm. Er zijn driedimensionale silhouetten gemaakt van één stuk stof, en prints gemaakt van kleivormen die met de hand op de stof zijn aangebracht om reliëf en textuur te geven.

Ronde vormen zijn alomtegenwoordig, maar dit seizoen zijn er hoekige volumes te zien, alsof ze een beschermende barricade rond het lichaam willen creëren. De dans is ook schokkerig, in tegenstelling tot de vloeiende en vrolijke bewegingen van eerdere shows. Het vitaminerijke palet - groen, mauve, blauw - verfrist de grijze en beige looks. Voor deze collectie introduceerde het huis een innovatieve vezel, ‘plantaardig’ polyester, waarvoor geen aardolie wordt gebruikt. (AFP)