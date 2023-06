Item van de week: De aansluitende maxi

Wat het is:

Het silhouet van de jurk van het jaar moet wel de aansluitende mix zijn die zogezegd de vrouwelijke vormen op een flatterende manier accentueert. De jurk is vaak elastisch, waardoor hij de vorm aanneemt van het figuur en reikt tot aan de enkels. Andere iteraties hebben ook gezien dat deze jurkstijl uitgesneden delen, ruches of splitten rond de benen kunnen bevatten. Hierdoor varieert de look van de jurk afhankelijk van waar de klant naar op zoek is.

Beeld: Karl Lagerfeld

Waarom je het wil hebben:

Nu de categorieën avond- en evenementkleding weer op gang komen, zijn jurken ook in opmars als belangrijkste kledingstuk in dit segment. Dit betekent dat stijlen zoals de aansluitende maxi de weg beginnen te wijzen en een alternatieve kledingstijl bieden voor wie de komende maanden naar evenementen gaat in de komende maanden. Hoewel de maxi een groot silhouet omvat, zijn er ook veel maxi’s in minimalistische vormen, waardoor ze ook in een casual setting gedragen kunnen worden. Hierdoor kan het item toegevoegd worden aan de dagelijkse garderobe en het hele jaar door gedragen worden.

Beeld: By-Bar Amsterdam

Waar we het gezien hebben:

Op de catwalk speelden ontwerpers met dit aanpasbare silhouet en lieten zij een scala aan variaties zien die als aansluitende maxi’s omschreven kunnen worden. Een merk dat echt experimenteerde was Givenchy, die van alles liet zien; van een kleurrijk bedrukte gebreide turtle neck tot strak gesneden minimale zwarte jurken die over de vloer slepen. Jil Sander was ook een merk dat experimenteerde en die de lijnen, met een aansluitende maxi in zowel pluizige metallic materialen en pasteltinten, liet zien. Giorgio Armani en Dolce & Gabbana bleven in de avondkleding-sferen, hetzij in glanzende metallics of geïnspireerd op lingerie in een transparante stretchstof.

Beeld: Madewell

Hoe te stylen:

De aansluitende maxi is een look die op zichzelf kan staan in de lente of de zomer en kan eenvoudig gecombineerd worden met gelaagde kettingen en een handtas om de outfit af te maken. De jurk past goed bij verschillende soorten schoenen, afhankelijk van het moment van de dag, waarbij sneakers net zo goed passen als sandalen. Kortom, de jurk kan men voor iedere gelegenheid gebruiken. Als de jurk wordt gedragen in de koudere maanden, combineer het dan met een onder- of bovenlaag. Denk hierbij aan een coltrui of een oversized breisel. Hier is het ook mogelijk om een lange jas toe te voegen, zoals een trenchcoat of een leerachtige pea-jacket. Maak de look af met dikke laarzen voor overdag en puntige hakken voor in de avond.

Beeld: Stella McCartney

De aansluitende maxi is een kledingstijl die de drager meeneemt naar elk seizoen en is verkrijgbaar in diverse vormen voor allerlei gelegenheden. De jurk heeft een flatterend silhouet voor zowel de modebewuste consument maar ook voor diegenen die op zoek zijn naar comfort.

Beeld: Na-kd