Item van de week: de asymmetrische rok

What het is

Het was zeldzaam om een rok met rechte zoom te vinden op de catwalk voor het lente/zomerseizoen 2024, en als er al een was, werd deze vaak vormgegeven door middel van meerdere splitten die langs het been omhoog liepen en daardoor het verlangen naar asymmetrie in ontwerpen alleen maar bevestigden. Ontwerpers weken af van het standaard silhouet en kozen in plaats daarvan voor hoge splitten, het werken met lagen patchwork of vloeiende slepen die elk een meer dynamische vorm boden voor de drager. De heropleving van dergelijke stijlen kan worden toegeschreven aan de stijgende interesse in mode uit de jaren 70, waarbij asymmetrische silhouetten een kenmerkend kenmerk van het tijdperk waren.

A Line. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben

De rok zelf mag dan een standaard hoofdbestanddeel zijn voor damesmode looks en sinds kort ook voor de herenmode, maar door te kiezen voor het asymmetrische silhouet krijgen shoppers ook een stukje diversiteit in een collectie, met iets anders en gewaagders dan de typische skater-rok. Zoals te zien op de catwalk worden gemoderniseerde versies van de Y2K-stijlen getransformeerd door het gebruik van praktische details, zoals verstelbare bandjes en laagjes patchwork, waardoor de look nog meer diepte krijgt en een breder publiek aanspreekt.

French Connection. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Asymmetrische rokken waren in alle variaties te zien op de SS24 catwalk. Het meest voorkomend was echter het gebruik van tentakelachtige splitten die te zien waren in de collecties van onder andere Emilia Wickstead en Supriya Lele, die vloeiende nieuwe dimensies aan de stijl boden. De standaard zijsplit was ook te zien bij Michael Kors en Ulla Johnson, terwijl de Y2K hoog-laag stijl - gedefinieerd door een vloeiende sleep - een statement maakte bij Knwls. Anderen creëerden asymmetrie door het gebruik van patchwork en gelaagdheid, technieken die te zien waren bij Burberry en Sacai waar modieuze scheefheid werd samengebracht met bloemenprints.

Elsewhere. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Voor overdag kan een asymmetrische rok worden gecombineerd met een eenvoudig T-shirt en sneakers, waardoor het een meer casual look wordt waarmee je dagelijkse boodschappen kunt doen of een kop koffie kunt gaan drinken. Maar 's avonds kun je echt met dit type rok spelen. Een strak overhemd met knoopjes of een verstelbare tanktop met een opvallende print kan het geheel opwaarderen, samen met sandalen met riempjes of hoge laarzen, waarvan de laatste goed tot hun recht komen door de vorm van de rok zelf.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Asymmetrische rokken zijn een SS24 'must-have', perfect voor het strand, avondjes uit of ritjes naar de supermarkt en bieden klanten een alternatief voor de standaard silhouetten die de afgelopen jaren de mode hebben gedomineerd. Bijgewerkte versies hebben dit mogelijk gemaakt, met nieuwe invullingen van het silhouet die nog steeds verwijzen naar de Y2K stijl, die nog altijd populair blijft.

AlphaTauri. Credits: FashionUnited Marketplace.